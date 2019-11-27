تعرض لحرب شرسة.. تامر عبد المنعم: عرض مسلسل الضاهر 30 نوفمبر

أكد الفنان تامر عبد المنعم، أن مسلسل الضاهر سيظهر أخيرًا على الشاشة يوم السبت المقبل؛ رغم ما تعرض له من محاولة قِلَّة ممن كانوا من فريق العمل للإساءة لهذا العمل، وأرادوا ألا يظهر على شاشات التليفزيون.





وأضاف تامر عبد المنعم، لـ"صدى البلد"، أن المسلسل تعرض لحرب شرسة من بعض الشخصيات الذين كانوا يبطنون الحقد ويظهرون الحب له ولفريق العمل.





وأشار تامر عبد المنعم، إلى أنه عانى كثيرا من أجل ظهور هذا العمل للنور وتحصيل تكلفته المالية لإتمامه، حتى أن أحد الشركاء "قفز من المركب" وطالب بأمواله، وأحد الأبطال وإحدى الفنانات رفعا قضية عليه؛ لتشويه سمعته.





وتوجه تامر عبد المنعم بالشكر إلى الفنان حسن يوسف، والفنانة رغدة، والمنتج تامر مرسي، وكل من شارك في هذا العمل، بداية من المخرج إلى عامل الاستوديو، لثقتهم في شخص الفنان تامر عبد المنعم.





وتابع تامر عبد المنعم،: كل الويل لهؤلاء الثلاثة الذين قفزوا من المركب لتشويه سمعته والإساءة للعمل، منوها إلى أن كل شخص وقف بجانب تامر عبد المنعم سيحصل على حقوقه كاملة وكذلك من لم يقف بجانبه وله أموال سيحصل عليها ولكن كسب احتقاره الشديد لأن شيم الكبار لا تعينهم على القفز من المراكب.





وهاجم الإعلامي تامر عبد المنعم، منتج مسلسل "الضاهر"، الفنانة مادلين طبر، إحدى بطلات العمل؛ لـ مطالبتها بحقوقها المادية المتفق عليها قبل بدء المسلسل، وذلك خلال لقائه ببرنامج "عرب وود".





وظهر تامر عبد المنعم خلال مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية لبرنامج "عرب وود"، منتقدًا "مادلين اللي عملته دا اسمه عيب اكتر من اللي فؤاد عملة انا شوفت عيوب كتير اوي في المسلسل".





تامر عبد المنعم منتج مسلسل "الضاهر" كان خلاف مادي بينه وفريق العمل.



