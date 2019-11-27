عاجل .. شوبير يكشف حقيقة استغناء النادي الأهلى عن مؤمن زكريا ورفض تحمل علاجه

كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة فسخ النادي الأهلي عقد مؤمن زكريا وإرسال خطاب رسمي بالاستغناء عنه بعد أزمة إصابته بضمور في العضلات.



وأكد أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي مع شوبير صباح اليوم أن الأهلي أرسل إخطار الاستغناء عن مؤمن زكريا منذ فترة كبيرة كإجراء روتيني متبع في هذه الحالات.



وأشار شوبير إلى أن هذا الإجراء روتيني عند عدم قيد لاعب في قائمة الفريق إذ يجب إخطاره على منزله مشددا على أن ذلك جاء بالاتفاق بين إدارة النادي ومؤمن زكريا.



وشدد شوبير على أن النادي الأهلى يتحمل تكاليف علاج مؤمن زكريا ولا أساس من الصحة عن رفضه استكمال تحمل تكاليف علاج اللاعب مشيرا إلى أن مؤمن ينتظر حاليا الحصول على تأشيرة الولايات المتحدة للسفر وبداية العلاج.



وأضاف أن مؤمن يتدرب مع حسين عبد الدايم مساعد مدرب أحمال الأهلي السابق بشكل خاص.



وكشف شوبير أن عدم تسلم مؤمن زكريا مقدم عقده: هذا طبيعي لعدم قيده ولكن الأهلي يتحمل تكاليف علاجه كاملة وهناك من عرض التبرع بكافة التكاليف مثل المستشار تركي آل الشيخ.





