مؤمن زكريا وشيكابالا في عزاء نجم الزمالك علاء علي.. شاهد

شارك مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صورة له من عزاء الراحل علاء علي لاعب الزمالك السابق الذي وافته المنية الاثنين الماضي".





وظهر مؤمن زكريا وهو يحتضن شيكابالا لاعب الزمالك خلال تأديته العزاء، وعلّق قائلًا "شيكا".





وأقيم عزاء الراحل، أمس الثلاثاء، أمام منزل أسرته في شارع عثمان ابن عفان بجوار محطة مترو عين شمس غرب السكة الحديد في عين شمس الغربية.





وقرر نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور إقامة سرادق عزاء لرحيل نجم الزمالك علاء علي، غدا الخميس، في مسجد الحامدية الشاذلية.





ورحل مساء "الاثنين"، علاء علي لاعب الزمالك السابق عن عمر 31 عاما بعد صراع طويل مع المرض.



