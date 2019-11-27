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أخبار البلد

مصادر: تعيين 9 نواب للمحافظين من شباب البرنامج الرئاسي

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 11:19 ص
صدى البلد
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كتب محمد عبد المنعم
كشفت مصادر مطلعة أن حركة المحافظين المقرر إعلانها خلال ساعات تشمل تعيين تسعة نواب للمحافظين من شباب البرنامج الرئاسي.

وهم : جاكلين عازر عبد الحليم عازر مصيدة - معيدة بطب المجتمع بكلية الطب جامعة الإسكندرية - نائب محافظ الإسكندرية، ومحمد محمد حماد مدرس بقسم الهندسية المعمارية كلية الهندسية جامعة بنها - نائب محافظ القليوبية، ومحمد عبد الحميد فتح الله راضي مدير إدارة التخطيط الإستراتيجي والمتابعة بالأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب للقيادة - نائب محافظ المنوفية.

وتعيين أحمد شعبان أحمد - معلم تاريخ بمديرية التربية والتعليم بأسوان - نائب محافظ أسوان ، وهند محمد أحمد عبد الحليم - نائب محافظ الجيزة، وأحمد محمود عبد المعطي حسين - مدرس بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة الزقازيق - نائب محافظ الشرقية ، وإيناس سمير محمد حافظ معيدة بقسم الهندسة المعمارية أكاديمية الشروق - نائب محافظ جنوب سيناء، أحمد سامي عدلي إبراهيم القاضي - نائب محافظ قنا، وعمرو مجدي مصطفى البشبيشي - منسق عام رابطة خريجي الأكاديمية الوطنية للتأهيل والتدريب - نائب محافظ كفر الشيخ.


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