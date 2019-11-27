مصادر: تعيين 9 نواب للمحافظين من شباب البرنامج الرئاسي

كشفت مصادر مطلعة أن حركة المحافظين المقرر إعلانها خلال ساعات تشمل تعيين تسعة نواب للمحافظين من شباب البرنامج الرئاسي.





وهم : جاكلين عازر عبد الحليم عازر مصيدة - معيدة بطب المجتمع بكلية الطب جامعة الإسكندرية - نائب محافظ الإسكندرية، ومحمد محمد حماد مدرس بقسم الهندسية المعمارية كلية الهندسية جامعة بنها - نائب محافظ القليوبية، ومحمد عبد الحميد فتح الله راضي مدير إدارة التخطيط الإستراتيجي والمتابعة بالأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب للقيادة - نائب محافظ المنوفية.





وتعيين أحمد شعبان أحمد - معلم تاريخ بمديرية التربية والتعليم بأسوان - نائب محافظ أسوان ، وهند محمد أحمد عبد الحليم - نائب محافظ الجيزة، وأحمد محمود عبد المعطي حسين - مدرس بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة الزقازيق - نائب محافظ الشرقية ، وإيناس سمير محمد حافظ معيدة بقسم الهندسة المعمارية أكاديمية الشروق - نائب محافظ جنوب سيناء، أحمد سامي عدلي إبراهيم القاضي - نائب محافظ قنا، وعمرو مجدي مصطفى البشبيشي - منسق عام رابطة خريجي الأكاديمية الوطنية للتأهيل والتدريب - نائب محافظ كفر الشيخ.