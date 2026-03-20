رسالة نارية لإيران.. البيت الأبيض يلوح بالسيطرة على جزيرة خرج الاستراتيجية

أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة قادرة على "السيطرة" على جزيرة خرج الإيرانية متى شاءت، وذلك بعد تقرير أفاد بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس خططًا لاحتلال أو حصار مركز النفط هذا.

وذكر موقع أكسيوس أن ترامب يدرس شن عملية ضد خارج للضغط على الجمهورية الإسلامية لإعادة فتح مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي الذي أغلقته طهران بشكل شبه كامل.

وكتبت آنا كيلي، نائبة السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، في بيان ردًا على تقرير أكسيوس: "بإمكان الجيش الأمريكي السيطرة على جزيرة خرج في أي وقت إذا أصدر الرئيس الأمر".

وأضافت كيلي: "بفضل عملية تخطيط دقيقة، كانت الإدارة بأكملها، وما زالت، على أهبة الاستعداد لأي إجراء محتمل قد يتخذه النظام الإيراني ".

كان الرئيس ترامب على دراية تامة بأن إيران ستسعى إلى عرقلة حرية الملاحة وتدفق الطاقة، وقد اتخذ بالفعل إجراءات لتدمير أكثر من 40 سفينة زرع ألغام.

وقد أدى الحصار الإيراني الفعال إلى شلّ حركة الملاحة التجارية عبر الممر البحري الحيوي، مما ساهم في ارتفاع أسعار النفط العالمية منذ بدء الحرب في 28 فبراير.