تعرف على تفاصيل برنامج اعتزال ياسر القحطاني

كشف النجم ياسر القحطاني لاعب الهلال والمنتخب السعودي السابق عن حفل اعتزاله، الذي من المقرر إقامته يوم الأحد المقبل، الموافق الأول من ديسمبر في الرياض.



وعرض برنامج “في المرمى” تفاصيل حفل اعتزال ياسر القحطاني الذي سيبدأ ببعض الأنشطة الترفيهية خارج ملعب جامعة الملك سعود بالإضافة لحضور عائلته لحفل الاعتزال ثم يتم عرض أغنية تتحدث عن تاريخ اللاعب.



ومن المنتظر كذلك أن يشهد مهرجان اعتزاله تكريم ياسر القحطاني العديد من الشخصيات التي أثرت في حياته الرياضية.



وسيدخل فريق أصدقاء ياسر القحطاني والهلال أرضية ملعب الجامعة، من أجل خوض مباراة الاعتزال حيث سيشارك في فريق ياسر القحطاني كل من” الهولندي فان بيرسي، الكاميروني صامويل إيتو، الإيطالي فرانشيسكو توتي، الإيطالي أندريا بيرلو”.



كما من المنتظر حضور اللاعب عمر السومة نجم الأهلي وأسامة هوساوي نجم الهلال السابق.



وسيخوض ياسر القحطاني الشوط الأول مع فريقه المكون من أصدقائه، ثم يلعب المباراة في الشوط الثاني بقميص نادي الهلال يُنهي مسيرته كلاعب هلالي وبقميص الأزرق بطل آسيا.