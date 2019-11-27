ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تعرف على تفاصيل برنامج اعتزال ياسر القحطاني

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 04:09 م
ياسر القحطاني
ياسر القحطاني
Advertisements
محمود نوفل
كشف النجم ياسر القحطاني لاعب الهلال والمنتخب السعودي السابق عن حفل اعتزاله، الذي من المقرر إقامته يوم الأحد المقبل، الموافق الأول من ديسمبر في الرياض.

وعرض برنامج “في المرمى” تفاصيل حفل اعتزال ياسر القحطاني الذي سيبدأ ببعض الأنشطة الترفيهية خارج ملعب جامعة الملك سعود بالإضافة لحضور عائلته لحفل الاعتزال ثم يتم عرض أغنية تتحدث عن تاريخ اللاعب.

ومن المنتظر كذلك أن يشهد مهرجان اعتزاله تكريم ياسر القحطاني العديد من الشخصيات التي أثرت في حياته الرياضية.

وسيدخل فريق أصدقاء ياسر القحطاني والهلال أرضية ملعب الجامعة، من أجل خوض مباراة الاعتزال حيث سيشارك في فريق ياسر القحطاني كل من” الهولندي فان بيرسي، الكاميروني صامويل إيتو، الإيطالي فرانشيسكو توتي، الإيطالي أندريا بيرلو”.

كما من المنتظر حضور اللاعب عمر السومة نجم الأهلي وأسامة هوساوي نجم الهلال السابق.

وسيخوض ياسر القحطاني الشوط الأول مع فريقه المكون من أصدقائه، ثم يلعب المباراة في الشوط الثاني بقميص نادي الهلال يُنهي مسيرته كلاعب هلالي وبقميص الأزرق بطل آسيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بروح رياضية.. عمر السومة يدعم الهلال قبل نهائي دوري أبطال آسيا

تذاكر مباراة اعتزاله نفدت في ساعة.. ياسر القحطاني يعلق حذاءه نهائيا أول ديسمبر

نهائي دوري أبطال آسيا.. تعادل سلبي بين أوراوا والهلال في الشوط الأول

تركي آل شيخ يعلن أسباب زيارة الأهلي للسعودية .. أعرف التفاصيل

غضب شديد من جماهير الهلال تجاه القحطاني.. ودعوة لمقاطعة اعتزاله

ترشيحاتنا

بالكاجول.. نانسي عجرم في إطلالة جذابة بدون مكياج

المحكمة العسكرية تقضي بالإعدام شنقًا على الإرهابي هشام علي عشماوي

منافس جديد لـ جيف بيزوس وبيل جيتس على لقب أغنى رجل في العالم.. شاهد

تعيين هاني سعيد مديرا رياضيا لنادي بيراميدز

الأمم المتحدة تدعو تل أبيب للتحقيق باعتداءات الإسرائيليين في الخليل

مصادر: تعيين 9 نواب للمحافظين من شباب البرنامج الرئاسي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت ولا عباية.. سيرين عبد النور بإطلالة محتشمة .. والجمهور: برضو حلوة

منافس جديد لـ جيف بيزوس وبيل جيتس على لقب أغنى رجل في العالم.. شاهد

بـ سيلفى.. إيمان العاصى تظهر بـ التاتو.. والجمهور معترضا: حرام