ترامب يستعد لإدراج تجار المخدرات بالمكسيك كجماعات إرهابية.. والخارجية المكسيكية ترد

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، عن نيته إدراج عصابات الإتجار في المخدرات بالمكسيك ضمن الجماعات الإرهابية.





ونقل الصحفي الأمريكي "بيل أوريلي" عن الرئيس الأمريكي أجزاء من حوار معه، ونشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال فيه ان ترامب درس خلال الـ90 يوما الماضية إدراج عصابات المخدرات ضمن الجماعات الإرهابية.





من جانبها، طالبت الخارجية المكسيكية الجانب الأمريكي توضيح الأمر، لمعرفة معنى هذه التصريحات.





وكشفت عن بحثها الدعوة لإجراء اجتماع رفيع المستوى من أجل معرفة تفسير المسئولين الأمريكيين لهذه التصريحات.





ورد وزير الخارجية المكسيكي "مارسليو ابرارد" عبر تويتر قائلا: "المكسيك لن تسمح بأى عمل ينتهك سيادتها الوطنية".



