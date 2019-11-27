ترامب عن تحقيق عزله: سيقودني للفوز بفترة رئاسية ثانية

يرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن تحقيق المساءلة الهادف لعزله والذي يقوده الديمقراطيون، سيساعده على الفوز في انتخابات عام 2020.



وقال ترامب في حديث أمام أنصاره بفلوريدا "أعتقد أن ذلك سيقودنا مباشرة إلى الفوز في تلك الانتخابات"، وأضاف "الديموقراطيون المخبولون يسقطون في حفرة.. وذلك السقوط سيبدأ هنا في ولاية فلوريدا العظيمة"، وفقا لصحيفة "الجارديان".



وأضاف معلقا على جلسات التحقيق في الكونجرس "لقد فزنا بالكامل خلال الأسبوعين الأخيرين".



ويأتي تجمع "رالي فلوريدا" بعد أسابيع من إعلان ترامب عن نيته تغيير مكان إقامته الأساسية من نيويورك إلى فلوريدا.





كانت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي أعلنت أن التحقيقات بشأن عزل الرئيس الأمريكي ستركز على سلوكه بشأن قضية أوكرانيا، والادعاءات المتعلقة به.



ويتعلق التحقيق بمحادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني زيلينسكي يحثه فيها على بدء تحقيق ضد هانتر بايدن، نجل نائب الرئيس السابق جو بايدن، ومنافس ترامب المحتمل في انتخابات 2020.