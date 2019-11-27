البابا تواضروس يصل كنيسة العذراء والأنبا رويس لعقد اجتماعه الأسبوعي

وصل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إلى كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية لإلقاء عظته الأسبوعية باجتماع الأربعاء.



يحضر الاجتماع مجموعة من الآباء الأساقفة والكهنة والشمامسة ومجموعة كبيرة من شعب الكنيسة، حيث يلقى قداسة البابا تواضروس الثاني كلمة روحية ويقرأ جزءا من الكتاب المقدس.



وقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، التهنئة للمحافظين الجدد ونوابهم، الذين أدوا اليمين الدستورية اليوم الأربعاء لبدء مهام عملهم الجديد.



وكان البابا تواضروس قد استقبل بالمقر البابوي بالقاهرة، السيدة يوركا سيندبيرج المبعوث الخاص لمنظمة التعاون الإسلامي والحوار بين الثقافات والأديان، يرافقها السفير السويدي بالقاهرة يان تيسليف.



كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم الأربعاء بالمقر البابوي بالقاهرة، السفير محمود زايد سفير مصر الجديد في كانبرا بأستراليا.