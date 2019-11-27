ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

البابا تواضروس يصل كنيسة العذراء والأنبا رويس لعقد اجتماعه الأسبوعي

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 07:12 م
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
Advertisements
سامح سلام
وصل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إلى كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية لإلقاء عظته الأسبوعية باجتماع الأربعاء.

يحضر الاجتماع مجموعة من الآباء الأساقفة والكهنة والشمامسة ومجموعة كبيرة من شعب الكنيسة، حيث يلقى قداسة البابا تواضروس الثاني كلمة روحية ويقرأ جزءا من الكتاب المقدس.

وقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، التهنئة للمحافظين الجدد ونوابهم، الذين أدوا اليمين الدستورية اليوم الأربعاء لبدء مهام عملهم الجديد.

وكان البابا تواضروس قد استقبل بالمقر البابوي بالقاهرة، السيدة يوركا سيندبيرج المبعوث الخاص لمنظمة التعاون الإسلامي والحوار بين الثقافات والأديان، يرافقها السفير السويدي بالقاهرة يان تيسليف.

كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم الأربعاء بالمقر البابوي بالقاهرة، السفير محمود زايد سفير مصر الجديد في كانبرا بأستراليا.
Advertisements

ترشيحاتنا

برعاية تركى ال الشيخ.. عصام الحضرى ينهى فترة معايشة في هونج كونج ويستعد لـ3 مغامرات

مادة جديدة.. المالية: تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة

المحافظون الجدد يؤدون اليمين الدستورية .. 16 محافظا يتسلمون أعمالهم ..23 نائبا منهم 7 سيدات قوة شبابية تحرك المحليات

عاجل .. شوبير يكشف حقيقة استغناء النادي الأهلى عن مؤمن زكريا ورفض تحمل علاجه

ننشر آليات وضوابط امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بعد إعلانها رسميا

فيديوجراف | من الفن والثراء إلى بيع الملابس أون لاين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة.. كرات التونة بالبطاطس وسلطة يونانية

بعد وفاة سيدة بسببه.. 5 أسئلة تجيبك عن تفاصيل نظام الكيتو دايت

بعد حبسها.. بوسي بإطلالة محتشمة في أحدث ظهور لها