وكيل بريليانس يكشف عن موعد إطلاق V7 بمحرك BMW.. السعر مغرٍ

أثارت سيارة بريليانس V6 ضجة كبيرة بمواصفاتها وأسعارها التنافسية بعدما طرحها وكيل العلامة البافارية الصينية في مصر، ما جعل الجمهور يترقب بلهفة السيارة التالية بريليانس V7 متسائلًا عن مواصفاتها وأسعارها، وهل تأتي السيارة مخفضة في ظل هبوط الدولار.





وكشف «خالد سعد» مدير عام بريليانس البافارية وأمين عام رابطة مصنعي السيارات لموقع «صدى البلد» خلال حوار خاص عن موعد طرح السيارة الجديدة من بريليانس «V7» مؤكدًا أنها ستنزل إلى الأسواق خلال الربع الأول من 2020.





وتتميز السيارة بمحرك BMW سعة 1.6 لتر قادر على إنتاج 202 حصان، ويتصل بناقل حركة DCT من 7 سرعات، ويتم من خلال شاشة العرض في السيارة التحكم في نظام المناخ ثنائي المناطق مع عدادات تناظرية وشاشة ملونة في الوسط.





ويوجد بالسيارة فتحة سقف بانورامية، وكاميرا، ومقاعد أمامية كهربائية وإضاءة ليد، و 8 وسائد هوائيه وأنظمة Abs، Epd، Asr، Hhc، Smart Curz Control وكاميرات 360 درجه.





واستحوذت العلامة الصينية على حصة تسويقية 2% من شريحة الملاكي في السوق المصري، وهو ما حقق توقعات الشركة من إطلاق بريليانس V6 في وقت مبكر من هذا العام باعتباره إنجاز عظيم لسيارة واحدة.





وحققت السيارة ضجة واسعة بأسعارها المخفضة التي تراوحت بين 309.9 و348.9 ألف جنيه مصري،

وكشف خالد سعد أن V7 من المتوقع أن تأتي مخفضة مثل سابقتها بسبب هبوط الدولار.



