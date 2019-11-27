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رياضة

زينيت يتقدم على ليون بهدف في الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 09:59 م
زينيت -ليون
زينيت -ليون
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محمد رشاد
تقدم فريق زينيت ضد ليون بهدف نظيف خلال فعاليات الشوط الأول من المباراة المقامة بين الفريقين ضمن الجولة الحالية من دوري أبطال أوروبا.

سجل أرتيم دزيوبا هدف زينيت سانت بطرسبرج الأول فى المباراة بالدقيقة 42.

ويواجه اليوم نادى أولمبيك ليون الفرنسي نظيره زينت سانت بطرسبورج ضمن مواجهات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

شهد الشوط أداء متوسطا بين الفريقين خاصة صاحب الأرض الذي يحتاج الى الفوز لخطف المركز الثاني من منافسه الفرنسي الذي يسعى الى التأمين الدفاعي والهجوم المباغت من الأطراف.

ويحتل نادى أولمبيك ليون الفرنسي المركز الثانى برصيد سبع نقاط بفارق نقطتين عن لايبزيج صاحب المركز الأول.

ويحتل نادى زينت سانت بطرسبورج المركز الثالث برصيد أربع نقاط بفارق نقطة عن بنفيكا في المركز الرابع.
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