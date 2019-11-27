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فن

صور.. تكريم خالد سليم فى نادي روتاري الاسكندرية

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 11:39 م
تكريم خالد سليم
تكريم خالد سليم
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سعيد فراج
كرم نادي روتاري الاسكندرية برئاسة شيرين مظلوم، الفنان خالد سليم بسبب أدائه المتميز في مسلسل «بلا دليل»، ودار حوار مفتوح مع خالد وأعضاء النادي.

المسلسل انتاج سينرجي ومن تأليف انجي علاء وإخراج منال الصيفي، ويشارك في بطولته درة، ونيقولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوى، جمال عبد الناصر، أشرف زكى، أنعام الجريتلى، أحمد كرارة، وديانا هشام، وشيرين عرفة، ومها نصار، ومحمد لطفى، وهاجر الشرنوبى.

المسلسل يعرض من السبت إلى الأربعاء الساعة السابعة والنصف مساء على قناة سي بي سي والساعة الحادية عشر مساء على قناة سي بي سي دراما على تطبيق واتش ات.

من جهة أخرى، يستعد الفنان خالد سليم، لطرح أغنية جديدة خلال الفترة القليلة المقبلة، وهي من الحان عمرو الشاذلي.

وطرح خالد سليم، مؤخرًا فيديو كليب أغنية بعنوان "لسه كبير" عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب" وقد حققت أكثر من مليون مشاهدة.
صور.. تكريم خالد سليم فى نادي روتاري الاسكندرية
صور.. تكريم خالد سليم فى نادي روتاري الاسكندرية
صور.. تكريم خالد سليم فى نادي روتاري الاسكندرية
صور.. تكريم خالد سليم فى نادي روتاري الاسكندرية
صور.. تكريم خالد سليم فى نادي روتاري الاسكندرية
صور.. تكريم خالد سليم فى نادي روتاري الاسكندرية
صور.. تكريم خالد سليم فى نادي روتاري الاسكندرية
صور.. تكريم خالد سليم فى نادي روتاري الاسكندرية
صور.. تكريم خالد سليم فى نادي روتاري الاسكندرية
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