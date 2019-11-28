كلوب يكشف تفاصيل إصابة فابينيو وأسوأ ما حدث بمباراة ليفربول أمام نابولي

علق يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على إصابة البرازيلي فابينيو في مباراة الفريق أمام نابولي ضمن دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أوروبا.





وأكد يورجن كلوب، في تصريحات لـ موقع "ليفربول"، أنه من الصعب الآن تحديد حجم وطبيعة إصابة فابينيو، مشددا على أن يتمنى أن لا يكون الأمر خطيرًا.





وتابع يورجن كلوب، أن إصابة فابينيو عبارة عن ألم شديد بكاحل القدم، مشيرًا إلى أنه يحب الانتظار ليتم تحديد حجم الإصابة.





وأكمل يورجن كلوب، أن أسوأ ما حدث في المباراة كان إصابة نجم الفريق.





واستطاع فريق نابولي فرض التعادل على مضيفه ليفربول بهدف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما أمس، الأربعاء، وذلك ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.