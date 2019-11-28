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أخبار البلد

الصغرى بالقاهرة 16.. الأرصاد: طقس الغد دافئ نهارا بارد ليلا على الأنحاء كافة

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 11:39 ص
الطقس على القاهرة
الطقس على القاهرة
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نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الجمعة، طقس دافئ على جميع الأنحاء نهارا بارد ليلا، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتكون كثيفة على بعض المناطق، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقع خبراء الأرصاد أن تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 16 24
شبين الكوم 15 24
طنطا 15 23
دمنهور 14 23
الإسكندرية 14 23
بلطيم 14 24
مطروح 13 22
السلوم 12 22
سيوة 09 21
بورسعيد 15 22
دمياط 15 22
الزقازيق 15 25
الاسماعيلية 15 25
السويس 15 25
العريش 14 22
رفح 14 22
رأس سدر 13 26
نخل 09 21
نويبع 19 25
طابا 18 23
كاترين 06 17
الطور 18 26
شرم الشيخ 20 27
الغردقة 14 27
مرسى علم 17 28
الفيوم 15 24
بنى سويف 15 24
المنيا 13 24
أسيوط 11 25
سوهاج 13 25
قنا 12 26
الأقصر 12 26
أسوان 12 26
أبوسمبل 12 27
الوادى الجديد 09 27
شلاتين 17 28
ابو رماد 16 27
حلايب 20 26
رأس حدربة 20 25
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