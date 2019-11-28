أهلي 2006 يواجه وادي دجلة في مهرجان البراعم.. غدا

يلتقي فريق البراعم لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٦ غدًا الجمعة مع مضيفه وادي دجلة، في المباراة التي تقام ضمن الجولة الثامنة من مهرجان السوبر للبراعم بمنطقة القاهرة.



الأهلي يسير بشكل متميز في مهرجان سوبر البراعم منذ بداية الموسم، ولم يحقق أي نتيجة غير الفوز، لذلك يسعى للعودة من ملعب دجلة بفوز جديد يؤكد صدارته لجدول المسابقة.



ويمتلك الأهلي في رصيده ١٨ نقطة، جمعها من ٦ مباريات، شملت الفوز على مركز شباب سراي القبة اعتباريًا في الجولة الأولى ٢ – صفر وعلى شباب عرب الحصن ٦ – صفر، وعلى السكة الحديد ٤ – ١، وعلى النصر ٣ – ١، وعلى الطيران ٦ – صفر، وعلى شباب الأميرية ٣ – صفر، مسجلًا ٢٤ هدفًا مقابل هدفين في مرماه، و له مباراة مؤجلة من الجولة الثانية أمام شباب حلوان الجديدة.



يذكر أن مباريات مواليد ٢٠٠٦ تقام على مدار ٧٠ دقيقة بواقع ٣٥ دقيقة لكل شوط، ويحق لكل فريق خلالها إجراء ٨ تبديلات.



ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٦ بالأهلي تامر حفني مديرًا فنيًا وأحمد جمال مدربًا للفريق ومحمد سعد مدربًا مساعدًا وعلى خليل مدربًا لحراس المرمى وأشرف عثمان طبيبا وأحمد فؤاد إداريًا وإبراهيم رشاد أخصائيا للتدليك.