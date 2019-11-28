خلع الحجاب عرض مستمر.. مطربة طيور الجنة الأحدث.. صابرين تفاجئ الجمهور.. وشهيرة تثير الجدل

حالة كبيرة من الجدل يفرضها السوشيال ميديا، ونشطاؤه بمجرد انتشار خبر عن فنانة قامت بخلع الحجاب، فتنهال التعليقات بين مؤيد للقرار من منطلق الحرية الشخصية، وبين متعصب ومعارض للقرار، وأحيانًا تصل للتنمر والهجوم الحاد على هؤلاء الفنانات.



ويرصد «صدى البلد» في التقرير التالي، أحدث الفنانات اللاتي خلعن الحجاب.



أمينة كرم مطربة طيور الجنة

حالة كبيرة من الجدل اجتاحت السوشيال ميديا، بعد انتشار عدة صور للمطربة والمنشدة المغربية أمينة كرم (نجمة قناة طيور الجنة)، والتي ظهرت فيها بدون حجاب.



وتساءل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب ظهور أمينة كرم بدون حجاب في الصور المتداولة، متسائلين أيضًا عن قيامها بتقديم أغان عادية غير التي اعتادت على تقديمها.



وبالوصول إلى الصفحة الرسمية للمغربية أمينة كرم، تبين أنها قامت بخلع الحجاب بشكل تدريجي، حيث كانت تظهر في عدة صور قبل أشهر بجزء من شعرها، والجزء الآخر مغطى بالحجاب.



وقامت أمينة كرم بخلع الحجاب بشكل نهائي قبل شهر، وبالتحديد في أول أكتوبر الماضي، لكن لم يلتفت لها الكثيرون، إلا مع تداول صورها بكثافة خلال الفترة الماضية.



يذكر أن أمينة كرم هي منشدة ومطربة مغربية، حائزة على أجمل صوت طفولي في العالم العربي سنة 2013، ببرنامج المواهب «صوتك كنز» على قناة «طيور الجنة» الفضائية، المتخصصة للأطفال.



شهيرة تثير الجدل

أثارت الصورة التي نشرتها إيمان يسري، خبيرة الشعر، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والتي تجمعها بالفنانة المعتزلة شهيرة، جدلا كبيرا، إذ ظهرت شهيرة وهي ترتدي باروكة وتضع ماكياجا صارخا، مما نال إعجاب جمهورها، وانهالت التعليقات على الصورة: "انتي ازاي صغرتي كدا"، و"انتي قلعتي الحجاب تاني".



صابرين

فاجأت الفنانة صابرين، جمهورها بنشر صورة لها بدون ارتداء الحجاب، وأثارت الصورة جدلًا واسعًا من قبل جمهورها بين مؤيد ومعارض لهذا الفعل.



وكانت صابرين، قد ارتدت الحجاب منذ عدة سنوات، ثم أصبحت تجسد الأدوار التي تقوم بها في الأعمال الفنية وهي ترتدي "باروكة"، والتي لاقت بسببها هجوما كبيرا جدًا من قبّل الجمهور، فخرجت عن صمتها حينها وقالت:"انا كنت في فترة آه محجبة لكن دلوقتي أنا مش محجبة أنا محتشمة".



كما قالت من خلال ظهورها في أحد البرامج التلفزيونية :"الباروكة مش بديلة للحجاب لو كانت كدة يبقى إحنا بنهزر"، وهذا يعني إنها اعترفت بخلعها الحجاب منذ فترة طويلة، ولكن الجديد في الأمر أنها استغنت عن "التربون" الذي كانت تضعه على رأسها فقط.

