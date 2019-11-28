مصر نموذج ناجح .. شرم الشيخ تتأهب لـ منتدى أفريقيا الاقتصادي

ينطلق "المؤتمر الإقتصادى فى قارة إفريقيا " فى الثانى حتى الرابع من ديسمبر 2019 بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي .



و ينظم المؤتمر فى نسخته الـ 14 كل من بنك التنمية الإفريقي بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة و الوحدة الإفقتصادية المخصصة لقارة إفريقيا بنفس المنظمة أيضا.



و قد إتفقت المنظمات الثلاثة على أن يركز موضوع المؤتمر هذا العام على " فرص العمل ، ريادة الأعمال و كفاءات و مهارات الشباب الإفريقي".



يأتى موضوع المؤتمر ملحًا حيث يمثل أكبر تحدٍ تواجهه القارة التى يمثل فيها الشباب أكثر من 60% من تعداد سكانها و المتوقع بلوغه أكثر من 830 مليون نسمة بحلول 2050، كما يتوافق الموضوع مع أجندة الإتحاد الإفريقي للتنمية المستدامة 2063 و التى تسعى مصر منذ توليها رئاسة الأتحاد فى دورته الحالية الى تنفيذها بالتعاون مع كافة المؤسسات و دول العالم بشكل متكامل و متساوٍ بين دول القارة.



ويهدف المؤتمر إلى مناقشة و تبادل الآراء و الخبرات و التجارب الناجحة بين دول القارة حول ريادة الأعمال و خلق فرص العمل و مشاركة الشباب و المرأة فى إنجاز ونجاح المشروعات التنموية ، كما يهدف إلى عرض فرص الإستثمار و كيفية الدفع بالإقتصاديات الإفريقية من خلال الإستعانة بالشباب المتعلم و صاحب المهارات العالية و التى تتطلبها أسواق العمل .



ويعد " المؤتمر الإقتصادى فى إفريقيا" واحدا من أضخم و أهم المنصات العالمية التى تولى لها المؤسسات المالية و الإقتصادية الدولية إهتماما واسعا ، حيث يأتى بنك التنمية الإفريقي على رأس قائمة المؤسسات التى أطلقت " إستراتيجية بعنوان فرص العمل و الشباب الإفريقي منذ 2016" و التى سيستمر تنفيذ برامجها حتى 2025.



و تعمل هذه البرامج على زيادة فرص العمل و التى من من المتوقع ان تزيد عن 25 مليون فرصه عمل بنهاية 2025، بالإضافة إلى تشجيع و تمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة ومتناهية الصغر، مع زيادة و تنمية المهارات اللازمة لسوق العمل لدى الشباب وذلك فى عدة مجالات من بينها الزراعة و الصناعة و الاتصالات و الخدمات الرقمية. كما اطلق بنك التنمية الإفريقي مبادرة "تمكين المرأة ماليا" من أجل تمويل مشروعاتها على مستوى القارة السمراء بما يزيد عن 3 مليار دولار.



وتستقبل أروقة "المؤتمر الإقتصادى فى إفريقيا " ما يزيد عن 350 مدعو يأتى على رأسهم رؤساء و ممثلوا الدول الإفريقية و المؤسسات المالية و الإستثمارية العالمية ، البنوك ، الغرف التجارية، صغار المستثمرين و رواد الأعمال، و يشترك فى إلقاء الكلمات الرسمية أكثر من 26 متحدثا و باحث يمثل الشباب تحت سن 35 سنة اكثر من نصفهم ، و تأتى الكلمات و المناقشات على شكل جلسات و حلقات نقاشية و ورش عمل و غيرها من الإجتماعات الجانبية.



يبدأ المؤتمر بالقاء تشارلز لوفومبا نائب رئيس وفد بنك التنمية الإفريقي و رئيس الوحدة الإقتصادية كلمته ، و الذى أكد فى تصريحات سابقة أن المؤتمر يعد منبر و منصة هامة لتوصيل أصوات الشباب والمبدعين إلى صانعى القرار و اصحاب الشركات العالمية من القطاع الخاص من بينهم مايكروسوفت ، ماستر كارد ، مؤسسة بيل و ميلندا جيتس ، اليونسكو و غيرهم .كما يقوم كل من أكيم ستاينر مجير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بالقاء كلمته عقب لوفومبا ، و كذلك فيرا سونجوى السكرتير التنفيذى للوحدة الإقتصادية فى إفريقيا بالامم المتحدة أيضا .



وقد تم إختيار مصر كدولة مضيفة لهذا الحدث الإقتصادى العالمى بعد أن إستطاعت أن تقدم نموذجًا إفريقيا ناجحأ و قويا على تحد و تجاوز كافة الصعوبات فى سبيل تحقيق نجاحات متتالية فى برنامجها الإقتصادى بشهادة صندوق النقد الدولى، و إحرازها تقدما ملحوظا فى ترتيبها الإئتمانى بين دول العالم ، فضلا عن رئاستها للأتحاد الإفريقي فى دورته الحالية التى قربت على الإنتهاء بنجاح.