مصرع طبيب فى انقلاب سيارته بترعة الرياح البحيرى بكوم حمادة

يكثف رجال الإنقاذ النهري بالبحيرة، من جهودهم للبحث عن جثة طبيب لقي مصرعه بحادث إنقلاب سيارته بترعة الرياح البحيري، أمام قرية البريجات بمركز كوم حمادة.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من مركز شرطة كوم حمادة، احطارا يفيد بإنقلاب سيارة ملاكي بترعة الرياح البحيري أمام قرية البريجات بدائرة المركز .



وبالإنتقال والمعاينة والفحص تبين إنقلاب سيارة قيادة " عطيه محمد الطباخ" 50 سنة ويعمل طبيب ويرافقه نجله " حسام محمد الطباخ" ويعمل طبيبًا، تم إنقاذه.



وعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدينة والإنقاذ النهري، وجاري البحث عن جثة الاول وإنتشال السيارة من قاع ترعة الرياح البحيري.



وتم تحرير المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.