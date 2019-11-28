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أخبار العالم

سياسي ليبي: اتفاق السراج مع تركيا تخدم مصالح أنقرة والإخوان وقطر

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 09:08 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أعرب عضو التكتل المدني الديمقراطي، عاطف الحاسية، عن استنكاره لتوقيع المجلس الرئاسي مذكرتي تفاهم مع تركيا إحداها حول التعاون الأمني، والثانية في المجال البحري.

وأشار الحاسية في تصريحات لقناة أخبار 218 الليبية، إلى أن هذه الاتفاقيات وهذا التعاون لا يخدم أحدا سوى بقاء الميليشيات وزيادة قوتها وعتادها.

ونقلت القناة 218 الليبيةعن الحاسية قوله إن هذه الممارسات من حكومة الوفاق غير وطنية وتمس السيادة الليبية، مطالبًا برفع قضايا ضد من يقوم باستغلال الوضع في ليبيا ومقدرات البلاد وخيراتها، في إشارة لأعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

ورأى الحاسية أن هذه المذكرة ستخدم ثلاثة أطراف فقط وهي حكومة الوفاق وتركيا وقطر التي اتهمها بأنها تسعى جاهدة لتمويل التنظيم الدولي للإخوان عبر استخدام أموال الليبيين في مثل هذه الاتفاقيات.

وانتقد الحاسية تصريحات وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا التي حاولت تغطية حقيقة مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا، واصفًا إياها بالعقد لاستجلاب السلاح إلى ليبيا برعاية من الحكومة التركية وحكومة الوفاق والتي سيرسل بموجبها كميات هائلة من الأسلحة للميليشيات في ليبيا عبر شركة تركية قطرية معروفة أعلن عنها مسبقا وصرف لها مئات الملايين لاستجلاب السلاح والمعدات العسكرية لليبيا.
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