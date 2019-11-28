ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

كنت في منزله قبل الثورة بـ 10 أيام.. على حميدة يكشف علاقته بالقذافي.. فيديو

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 10:25 م
الرئيس الليبي الراحل
الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي
Advertisements
كـريـم الـخـطـيـب
كشف المطرب علي حميدة حقيقة عن علاقته بالرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، مؤكدا أن كل من يعرف وعاشر معمر القذافي يعرف شخصيته على حقيقتها.

وقال على حميدة خلال حواره مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج «فنجان قهوة» المذاع على قناة «صدى البلد» إن معمر القذافي رجل قومي صاحب فكر عال وواضح ولديه ثقافة غير عادية، موضحا أن «الكتاب الأخضر» لمعمر القذافي يعتبر نفس «الميثاق الوطني» للرئيس الراحل عبد الناصر.

وأضاف على حميدة أنه يرفض الأحداث التي شهدتها الدولة الليبية خلال الفترة الأخيرة نتيجة الأمن وعدم الاستقرار، متسائلا : «لمصلحة من أبناء الوطن الواحد يضرب بعضه بهذا الشكل»، مؤكدا أن هناك يدا دخيلة دخلت لتخرب الدولة الليبية، الدولة التي تعبر من أجمل بلاد العالم ساحرة الجمال.

وأوضح على حميدة أنه كان متواجدا في منزل معمر القذافي قبل الثورة الليبية بـ 10 أيام، أثناء خروجه من البيت تفاجأ بتظاهرات، وبعدها شعر بقلق فقرر ترك البلاد والعودة إلى مصر، بطائرة معمر القذافي الشخصية بعد ان صعب عليه الأمر بسبب توقف الحركة في المطار حينها.

وأشار على حميدة إلى أنه رغم من صداقته القوية مع الرئيس الراحل معمر القذافي صديق له، ولكنه يحترم إرادة الشعب الليبي الذي أختار الثورة، مشددا أنه تألم كثيرا وتأثر بالطريقة التي توفى بها معمر القذافي، مؤكدا أن الشعب المصري رفض هذه الطريقة بشدة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نجل القذافي يقترب من المثول أمام الجنائية الدولية بتهم جرائم ضد الإنسانية

ترشيحاتنا

تعثر انتقال نجم الإسماعيلى لبيراميدز .. وأزمة بسبب الميركاتو الشتوى

خضعت لعملية في أمريكا.. تعرف على تطورات الحالة الصحية لـ نيللي كريم

مصرع وإصابة 11 تلميذا في حادث تصادم أتوبيس مدارس وسيارة بالإسكندرية

مفاجأة | سمية الألفي تقرر العودة للتمثيل

مفارقة غريبة تتعلق بفندق إقامة الزمالك في الكونغو

تريند الفن| ذكرى مقتل ضرة حنان ترك.. وأحدث ظهور للفنانة المعتزلة نورا.. وهنيدى يسخر من نفسه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيارة أحبطت توقعات بريليانس.. وأخرى حققت مبيعات ضخمة.. تعرف عليهما

سيارة بريليانس V7 من الداخل كما لم ترها من قبل.. بمحرك BMW.. صور

وكيل بريليانس يكشف عن سيارة مجمعة محليًا بالكامل في 2020.. وتصدير للخارج.. شاهد