كنت في منزله قبل الثورة بـ 10 أيام.. على حميدة يكشف علاقته بالقذافي.. فيديو

كشف المطرب علي حميدة حقيقة عن علاقته بالرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، مؤكدا أن كل من يعرف وعاشر معمر القذافي يعرف شخصيته على حقيقتها.



وقال على حميدة خلال حواره مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج «فنجان قهوة» المذاع على قناة «صدى البلد» إن معمر القذافي رجل قومي صاحب فكر عال وواضح ولديه ثقافة غير عادية، موضحا أن «الكتاب الأخضر» لمعمر القذافي يعتبر نفس «الميثاق الوطني» للرئيس الراحل عبد الناصر.



وأضاف على حميدة أنه يرفض الأحداث التي شهدتها الدولة الليبية خلال الفترة الأخيرة نتيجة الأمن وعدم الاستقرار، متسائلا : «لمصلحة من أبناء الوطن الواحد يضرب بعضه بهذا الشكل»، مؤكدا أن هناك يدا دخيلة دخلت لتخرب الدولة الليبية، الدولة التي تعبر من أجمل بلاد العالم ساحرة الجمال.



وأوضح على حميدة أنه كان متواجدا في منزل معمر القذافي قبل الثورة الليبية بـ 10 أيام، أثناء خروجه من البيت تفاجأ بتظاهرات، وبعدها شعر بقلق فقرر ترك البلاد والعودة إلى مصر، بطائرة معمر القذافي الشخصية بعد ان صعب عليه الأمر بسبب توقف الحركة في المطار حينها.



وأشار على حميدة إلى أنه رغم من صداقته القوية مع الرئيس الراحل معمر القذافي صديق له، ولكنه يحترم إرادة الشعب الليبي الذي أختار الثورة، مشددا أنه تألم كثيرا وتأثر بالطريقة التي توفى بها معمر القذافي، مؤكدا أن الشعب المصري رفض هذه الطريقة بشدة .

