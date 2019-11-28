أخبار الفن.. التعليق الأول لـ نيللي كريم بعد الجراحة وتفاصيل حالتها الصحية.. بكاء لينا الفيشاوي يشعل السوشيال ميديا.. وفاة ممثل كويتي

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي.
وفاة الفنان الكويتي عبد الرزاق خلف
توفي الفنان الكويتي عبدالرزاق خلف، مساء اليوم الخميس، باحد المستشفيات بدولة الكويت، بعد صراع طويل مع المرض.
وكان الفنان عبدالرزاق خلف قد خضع لعملية جراحية خطيرة بالقلب منذ قرابة أسبوعين، أدخل بعدها العناية المركزة، ليرحل اليوم عن عمر يناهز 70 عامًا.
بعد إجرائها جراحة | بوسى شلبى: نيللى كريم راجعة مصر قريب
عندما نشرت الفنانة نيللى كريم صورا لها من أحد المستشفيات بالولايات المتحدة الامريكية، اثار الامر قلق محبيها، خاصة انها أعلنت عن خضوعها لعملية جراحية دون أن تفصح عن تفاصيل.
أكدت الإعلامية بوسى شلبى فى تصريحات لـ "صدى البلد"ان نيللى كريم بصحة جيدة بعد ان أجرت العملية الجراحية ، وانها ستعود الى مصر خلال الفترة القليلة القادمة.
لينا احمد الفيشاوى تبكى بعد إلغاء قرار منعها من السفر وترقب وصولها.. القصة كاملة
تطورات كثيرة جرت هذا الاسبوع فيما يخص قضية الفنان أحمد الفيشاوى وطليقته هند الحناوى وابنتهما لينا ، بعد ان خرجت الفنانة سمية الالفى الاسبوع الحالى ، لتكشف عن حزنها الشديد وإستيائها ، من عدم زيارة لينا لجدها الفنان الراحل فاروق الفيشاوى فى أيامه الأخيرة ، رغم رغبته فى رؤيتها فى اواخر أيامه ، خرجت الحفيدة لترد على جدتها.
وأكدت لينا فى تصريحات صحفية انها لم تتواصل مع جدتها سمية الالفى منذ فترة طويلة ، ليعيد بهذا التصريح الخلاف بينهما من جديد.
بـ دويتو مع والدها .. مريم عامر منيب تتصدر يوتيوب بـ أولى أغنياتها
نجحت مريم عامر منيب في تصدر موقع الفيديوهات الشهير " يوتيوب "، بعد طرح أولى أغنياتها ، حيث تمكنت من احتلال المركز الاول ضمن قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة ، بعد تحقيقها نسبة مشاهدة تخطت الـ 700 الف .
أغنية عامل ايه في حياتك عبارة عن دويتو بينها وبين والدها الراحل، من أغنيته الشهيرة «عامل ايه في حياتك»، لتحيي بها ذكرى وفاة والدها.
أنقذوا حياتي .. أول رد فعل من نيللي كريم بعد خضوعها لعملية جراحية | شاهد
نشرت الفنانة نيللى كريم عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام " ، صورا لها مع عدد من الاطباء فى الولايات المتحدة الأمريكية ، بالإضافة الى صور أخرى من داخل غرفتها فى المستشفى.
وعلقت على الصورة قائلة :"شكرًا لك دكتور لين والفريق الرائع لإنقاذ حياتي والعمل الرائع".
وفاة الفنان الكويتي عبد الرزاق خلف
توفي الفنان الكويتي عبدالرزاق خلف، مساء اليوم الخميس، باحد المستشفيات بدولة الكويت، بعد صراع طويل مع المرض.
وكان الفنان عبدالرزاق خلف قد خضع لعملية جراحية خطيرة بالقلب منذ قرابة أسبوعين، أدخل بعدها العناية المركزة، ليرحل اليوم عن عمر يناهز 70 عامًا.
بعد إجرائها جراحة | بوسى شلبى: نيللى كريم راجعة مصر قريب
عندما نشرت الفنانة نيللى كريم صورا لها من أحد المستشفيات بالولايات المتحدة الامريكية، اثار الامر قلق محبيها، خاصة انها أعلنت عن خضوعها لعملية جراحية دون أن تفصح عن تفاصيل.
أكدت الإعلامية بوسى شلبى فى تصريحات لـ "صدى البلد"ان نيللى كريم بصحة جيدة بعد ان أجرت العملية الجراحية ، وانها ستعود الى مصر خلال الفترة القليلة القادمة.
لينا احمد الفيشاوى تبكى بعد إلغاء قرار منعها من السفر وترقب وصولها.. القصة كاملة
تطورات كثيرة جرت هذا الاسبوع فيما يخص قضية الفنان أحمد الفيشاوى وطليقته هند الحناوى وابنتهما لينا ، بعد ان خرجت الفنانة سمية الالفى الاسبوع الحالى ، لتكشف عن حزنها الشديد وإستيائها ، من عدم زيارة لينا لجدها الفنان الراحل فاروق الفيشاوى فى أيامه الأخيرة ، رغم رغبته فى رؤيتها فى اواخر أيامه ، خرجت الحفيدة لترد على جدتها.
وأكدت لينا فى تصريحات صحفية انها لم تتواصل مع جدتها سمية الالفى منذ فترة طويلة ، ليعيد بهذا التصريح الخلاف بينهما من جديد.
بـ دويتو مع والدها .. مريم عامر منيب تتصدر يوتيوب بـ أولى أغنياتها
نجحت مريم عامر منيب في تصدر موقع الفيديوهات الشهير " يوتيوب "، بعد طرح أولى أغنياتها ، حيث تمكنت من احتلال المركز الاول ضمن قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة ، بعد تحقيقها نسبة مشاهدة تخطت الـ 700 الف .
أغنية عامل ايه في حياتك عبارة عن دويتو بينها وبين والدها الراحل، من أغنيته الشهيرة «عامل ايه في حياتك»، لتحيي بها ذكرى وفاة والدها.
أنقذوا حياتي .. أول رد فعل من نيللي كريم بعد خضوعها لعملية جراحية | شاهد
نشرت الفنانة نيللى كريم عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام " ، صورا لها مع عدد من الاطباء فى الولايات المتحدة الأمريكية ، بالإضافة الى صور أخرى من داخل غرفتها فى المستشفى.
وعلقت على الصورة قائلة :"شكرًا لك دكتور لين والفريق الرائع لإنقاذ حياتي والعمل الرائع".