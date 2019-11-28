ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

معرفش حضن الأم.. فردوس عبد الحميد تبكي على الهواء بسبب أحمد زكي.. فيديو

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 11:58 م
فردوس عبد الحميد
فردوس عبد الحميد
Advertisements
هاني حسين
قالت الفنانة فردوس عبد الحميد، إن الفنان الراحل أحمد زكي كان صديقا وزميلا بالنسبة لها، مضيفة:" أحمد زكي كان كتلة إحساس وموهبة وكانت حياته الفن فقط".

وتابعت فردوس عبد الحميد في تصريحات تليفزيونية على قناة " الحدث اليوم"، أن حياة أحمد زكي الشخصية كانت صعبة، مضيفة:"أحمد زكي من الناس اللي حفرت في الصخر خلال مشواره الفني وكان يمر عليه أيام لا يملك أي طعام أو سكن".

ودخلت الفنانة في نوبة بكاء على الهواء، قائلة:" أحمد زكي كان لديه هدف في التمثيل بأن يكون ممثلا ناجحا وكان مثالا لأي شاب، وفي الوقت الحالي يجب أن يحتذوا به".

وتابعت فردوس عبد الحميد:" كان بيتحايل على فراشي المعهد عشان ينام في غرفة التدريب لأنه لم يكن لديه مكان يقيم فيه".

وأردفت:" أحمد زكي من أعظم الشخصيات في الكفاح والنضال والفن، وكنت أعتبر أحمد زكي شقيقا لي، وهو معرفش حضن الأم".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد رمضان وسمية الخشاب ومرتضى منصور ودينا الشربيني في عزاء هيثم أحمد زكي.. شاهد

بعد موت هيثم أحمد زكي.. رضوى الشربيني باكية: لازم أكون محجبة ومحدش مستعد يقابل ربنا

بعد وفاة هيثم أحمد زكى.. رضوى الشربينى توجه رسالة لـ جمهورها

أرملة ساطع النعماني تدخل في نوبة بكاء على الهواء وتكشف هدية زوجها للرئيس

لميس الحديدي تبكي على الهواء| فيديو

فردوس عبد الحميد تروي كواليس تصوير مسلسل الأسطورة

ترشيحاتنا

حفل الترفيه للهلال.. تركي آل الشيخ يكرم رموز زعيم أبطال آسيا | صور

ظنها الجيران ممسوسة.. استئصال ورم هائل من وجه سيدة بعد معاناة

هربت بسبب والدها .. حي النزهة ينقذ طفلة 12 عاما ويعيدها لـ أسرتها

لجرائمه بحق المسلمين | فيفا يحظر عضو اللجنة التنفيذية بـ الكاف 7 سنوات

بـ إطلالة محتشمة وأنيقة.. شيرين رضا تتألق بالأسود اللامع

لينا احمد الفيشاوى تبكى بعد إلغاء قرار منعها من السفر وترقب وصولها.. القصة كاملة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنان العرب محمد عبده مفاجأة حفل الترفيه للهلال | صور

حفل الترفيه للهلال.. تركي آل الشيخ يكرم رموز زعيم أبطال آسيا | صور

حقيقة حبوب الفيل الازرق مع صيدلانية النزهة قاتلة ابنتها.. وطبيب نفسى: تسبب الهلوسة واخطر من الاستروكس