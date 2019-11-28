معرفش حضن الأم.. فردوس عبد الحميد تبكي على الهواء بسبب أحمد زكي.. فيديو

قالت الفنانة فردوس عبد الحميد، إن الفنان الراحل أحمد زكي كان صديقا وزميلا بالنسبة لها، مضيفة:" أحمد زكي كان كتلة إحساس وموهبة وكانت حياته الفن فقط".



وتابعت فردوس عبد الحميد في تصريحات تليفزيونية على قناة " الحدث اليوم"، أن حياة أحمد زكي الشخصية كانت صعبة، مضيفة:"أحمد زكي من الناس اللي حفرت في الصخر خلال مشواره الفني وكان يمر عليه أيام لا يملك أي طعام أو سكن".



ودخلت الفنانة في نوبة بكاء على الهواء، قائلة:" أحمد زكي كان لديه هدف في التمثيل بأن يكون ممثلا ناجحا وكان مثالا لأي شاب، وفي الوقت الحالي يجب أن يحتذوا به".



وتابعت فردوس عبد الحميد:" كان بيتحايل على فراشي المعهد عشان ينام في غرفة التدريب لأنه لم يكن لديه مكان يقيم فيه".



وأردفت:" أحمد زكي من أعظم الشخصيات في الكفاح والنضال والفن، وكنت أعتبر أحمد زكي شقيقا لي، وهو معرفش حضن الأم".

