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ثقافة

العناني يستعرض الاكتشافات الأثرية الأخيرة بالسفارة المصرية في بكين..صور

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 05:33 ص
صدى البلد
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علاء المنياوي
استعرض الدكتور خالد العناني، وزير الآثار الاكتشافات الأثرية الأخيرة في مصر، خلال محاضرة ألقاها بمقر السفارة المصرية في بكين بحضور الدكتور محمد البدري، سفير مصر ببكين و العشرات من المتخصصين من وزارة الثقافة والجامعات الصينية.

المحاضرة شهدت أيضا حضور علماء المصريات وممثلي العديد من شركات السياحة والسفر والأكاديميين، و عدد من وسائل الاعلام الصيني و الدولي وذلك لتعريف الصينيين بالمنتج السياحي والثقافي المصري.

وخلال المحاضرة، أشار د. العناني الي عمق العلاقات المصرية الصينية المتميزة في جميع المجالات وخاصة في مجال العمل الأثري، حيث ان اول بعثة حفائر اثرية صينية بدأت أعمالها عام 2018 في معبد مونتو بمدينة الأقصر.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاثار ومعهد الآثار الصينية للعلوم الاجتماعية بالصين في مجال العمل الأثري، بالإضافة إلى عدد من اتفاقيات التعاون المشترك في مجال المتاحف و الآثار

وقدم وزير الآثار شرحا وافيا مصحوبا بصور توضيحية للاكتشافات الأثرية الأخيرة وطبيعتها وتاريخها وأهميتها، لا سيما المشروعات الاثرية التي تم افتتاحها مؤخرا مما ينعكس بالإيجاب في الترويج لمصر خارجيا، مؤكدا أن الدولة المصرية تولي الآثار اهتماما و دعما كبيرا.

جاءت هذه المحاضرة علي هامش زيارته للصين لتمثيل مصر في الاجتماع الوزاري الثالث لملتقي الحضارات القديمة،وقد أعرب الحاضرون عن إعجابهم و انبهارهم الشديد بالحضارة المصرية العريقة، ورغبتهم لزيارة مصر وتحقيق حلم من أحلامهم.
العناني يستعرض الاكتشافات الأثرية الأخيرة بالسفارة المصرية في بكين..صور
العناني يستعرض الاكتشافات الأثرية الأخيرة بالسفارة المصرية في بكين..صور
العناني يستعرض الاكتشافات الأثرية الأخيرة بالسفارة المصرية في بكين..صور
العناني يستعرض الاكتشافات الأثرية الأخيرة بالسفارة المصرية في بكين..صور
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