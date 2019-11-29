انتخاب مصر نائب أول للجنة الإفريقية لحقوق الطفل

تعقد اللجنة الأفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته دورتها الرابعة والثلاثين بالقاهرة من ٢٥ نوفمبر الى ٥ ديسمبر 2019 بأحد فنادق العاصمة .



وتدرس اللجنة الأفريقية للخبراء عددا من المواضيع ذات العلاقة بحقوق الطفل بما في ذلك أوضاع الأطفال وحمايتهم في مناطق النزاعات المسلحة ، وتعيين مبعوث افريقي خاص بشئون الطفل من قبل رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.



كما تعكف اللجنة على دراسة عدد من التقارير الخاصة بالدول الأطراف في الميثاق الافريقي لحقوق الطفل ورفاهيته وستستمع اللجنة في هذا الإطار إلى تقارير كل من موريتانيا وغينيا بيساو وجنوب السودان .



كما قامت اللجنة بانتخاب مكتبها الجديد طبقا للميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ولقواعد إجراءات اللجنة ، حيث أدار و أشرف على العملية الانتخابية محمد خليل سالم كبير الموظفين القانونيين بمكتب المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي وممثل عن السفيرة نميرة نجم المستشار القانوني للإتحاد .



وبدوره صرح محمد خليل سالم ان نتائج الإقتراع أسفرت عن إنتخاب مكتب جديد يتكون من جوزيف ندايسينغا من بوروندي رئيسا ، عزة العشماوي من مصر نائب أول للرئيس ، سيديكو ايساتو من النيجر نائب ثاني للرئيس ،هيرمين كاتسينغ كيمبو من الكاميرون مقرر وماريا ماباني كاويمبي من زامبيا نائب مقرر .



وتواصل اللجنة أعمالها لدراسة وتعديل ومؤامة قواعد إجراءاتها طبقا لقوانين ونظم الاتحاد الأفريقي.



يحضر إجتماعات اللجنة مفوضة الشئون الاجتماعية بالإتحاد الأفريقي أميرة الفاصل من السودان ،والسفير أحمد بهاء الدين مساعد وزير الخارجية المصري لحقوق الإنسان ، والسفيرة المصرية مشيرة خطاب وزيرة الإسكان السابقة .