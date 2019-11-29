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أخبار العالم

راكب يهدد بتفجير نفسه في مطار بن جوريون

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 10:44 ص
مطار بن جوريون
مطار بن جوريون
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عرفة البنداري
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، إن أحد المسافرين عبر مطار بن جوريون هدد بوجود قنبلة مثبتة على جسده.

وأوضحت صحيفة "يسرائيل هايوم" أن الراكب هدد ممثلة هيئة السكان بأن قنبلة مثبتة على جسده، بهدف سرقة المتعلقات الشخصية الخاصة بها.
ولم تكشف الصحيفة تفاصيل أو ملابسات إضافية للواقعة.

ومطار بن جوريون الدولي أو مطار اللد، مطار إسرائيلي دولي وأحد أكبر مطارات إسرائيل وأكثرها ازدحامًا.

شيد المطار عام 1936م أيام الانتداب البريطاني على فلسطين، وبعد إنشاء دولة إسرائيل عام 1948م تم تغيير اسم المطار إلى مطار اللد، بسبب وقوعه قرب اللد، 15 كلم في الجنوب الشرقي من تل أبيب.

في عام 1973م سمي المطار باسم مطار بن جوريون الدولي تكريما لأول رئيس وزراء لإسرائيل دافيد بن جوريون.

تدير المطار سلطة المطارات في إسرائيل المملوكة للحكومة الإسرائيلية. ويعد المطار مركز العمليات الرئيسي لخطوط العال الجوية وخطوط أركيا إسرائيل والشمس.
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