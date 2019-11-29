غضب بين ركاب طائرة قطرية بسبب حبسهم داخلها

أثار إلغاء رحلة طائرة قطرية، إلى استياء الركاب وغضبهم بعد اضطرارهم الجلوس داخلها لمدة 8 ساعات، بسبب خلل فني.



ووفقًا لصحيفة "تايمز أوف إنديا"، أٌجبر ركاب رحلة الخطوط الجوية القطرية (QR-573)، إلى الجلوس في أماكنهم لمدة 8 ساعات، حيث كانت الطائرة تقف على المدرج بمطار بنغالورو الهندي لتغادر إلى الدوحة، ولكن تسبب عطل فني، في التوقف لإصلاحها.



وأوضحت الصحيفة، أن الرحلة كانت من المقرر أن تغادر مطار بنغالورو الدولي في تمام الساعة 3.40 صباحًا وتصل إلى الدوحة في الساعة 6 صباحًا، ولكن بعد ركوب الطائرة في الوقت المحدد، أُجبر الركاب على الجلوس داخلها، لإصلاحها، وبعد 8 ساعات تم إعلان إلغاء الرحلة.



وأثار هذا الأمر غضب الركاب، وعلق أحد الرواد على حساب الخطوط القطرية بموقع "تويتر"، قائلا: "جعلتوني أجلس في طائرتكم لمدة 8 ساعات وكنتم تدعون أنكم تصلحون الطائرة من أين تعلمتم كيفية إخضاع الناس لهذه المعاملة؟".



وأضاف آخر: "كانت تجربة سيئة للغاية على متن الرحلة من بنغالور إلى الدوحة، جلست على مدرج المطار لإصلاح العطل، لكن تم إلغاء الرحلة في نهاية المطاف".