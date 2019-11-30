على غرار ريديت.. Twitter تختبر ميزة جديدة

رصدت باحثة تقنية أصبحت تنشط في الآونة الأخيرة في اكتشاف المزايا التجريبية المخفية في العديد من التطبيقات والخدمات الشهيرة، أن شبكة التواصل الاجتماعي تويتر " Twitter "، تختبر مزايا جديدة لعرض المحادثات على نحو يشبه موقع المجتمع الإخباري Reddit.



ووفقا لما ذكره موقع "تيك كرانش" التقني، أن المهندسة التقنية جين مانتشون وونج، أوضحت من خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها على موقع تويتر قائلة: " أن تطبيق تويتر للويب يختبر شجرة محادثات على غرار ريديت".



وأضافت: "ظهر التصميم أول مرة على موقع تويتر التجريبي Twttr على نظام ios، والآن قد يأتي إلى تطبيق الويب أيضًا، إنه يساعد على تعقب تدفق المحادثة".



ويعتبر تطبيق الاختبار Twttr أول تطبيق أطلقته تويتر في وقت سابق من العام الحالي، من أجل اختبار المزايا الجديدة قبل إطلاقها لعموم المستخدمين عبر تطبيقها الرئيسي، والآن تختبر الشركة على التطبيق عرض المحادثات مع خطوط رمادية ورفيعة على نحو يشبه منصة ريديت.



وبعد اختبار ميزة عرض المحادثات الشبيهة بموقع "ريديت"، وجدت المهندسة وونج أن تويتر بدأت تختبر الميزة على تطبيقها الرئيسي أيضًا، وقبل أيام عدلت تويتر الميزة قليلًا لتشمل القدرة على التركيز على تغريدة محددة، مع إمكانية عرض تفاصيل تلك التغريدة بشكل بطاقة على غرار تطبيق .Twttr



يُذكر إلى أن تويتر تختبر أيضًا على التطبيق في الوقت الراهن عرض ناشر التغريدة الأولى في المحادثة مع رمز ميكرفون، وذلك على غرار (ريديت) أيضًا. كما أنها تختبر طريقة لعرض تفاصيل التغريدات بشكل بطاقة يمكن الوصول إليها بنقرة واحدة، ومن المتوقع أن تطلق تويتر هذه الميزة لجميع المستخدمين خلال عام 2020.

