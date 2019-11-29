أهالي الإسكندرية يطالبون برفع الإشغالات من ميدان محطة مصر

أرسل عبدالله السيد الجهيني شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد المقيم بمحافظة الإسكندرية متضررا من الإشغالات بميدان محطة مصر بالإسكندرية.



وقال القارئ فى شكواه: "نحن سكان الإسكندرية نعانى من الإشغالات الموجودة بميدان محطة مصر التى تتسبب فى الزحام الشديد وينتج عنها سرقة كهرباء من أعمدة الإنارة المتواجدة بالميدان".



وأضاف عبد الله السيد أنه تم إرسال عدة شكاوى إلى الحي ولكن دون جدوى.



وناشد المواطن المسؤولين سرعة العمل على حل هذه الشكوى في أسرع وقت ممكن. ‪‎‪‪‪



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