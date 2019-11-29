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بين الناس

أهالي الإسكندرية يطالبون برفع الإشغالات من ميدان محطة مصر

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 10:30 م
صدى البلد
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أحمد قطب
أرسل عبدالله السيد الجهيني شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد المقيم بمحافظة الإسكندرية متضررا من الإشغالات بميدان محطة مصر بالإسكندرية.

وقال القارئ فى شكواه: "نحن سكان الإسكندرية نعانى من الإشغالات الموجودة بميدان محطة مصر التى تتسبب فى الزحام الشديد وينتج عنها سرقة كهرباء من أعمدة الإنارة المتواجدة بالميدان".

وأضاف عبد الله السيد أنه تم إرسال عدة شكاوى إلى الحي ولكن دون جدوى.

وناشد المواطن المسؤولين سرعة العمل على حل هذه الشكوى في أسرع وقت ممكن. ‪‎‪‪‪

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.
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