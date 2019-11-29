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أخبار العالم

جونسون: بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي بحلول 31 يناير إذا فاز حزب المحافظين

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 04:55 م
صدى البلد
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أ ش أ
أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الجمعة، أن بلاده ستغادر الاتحاد الأوروبي بحلول 31 يناير على أبعد تقدير، إذا فاز حزب المحافظين بأغلبية في الانتخابات التي تجرى خلال أسبوعين.

وقال جونسون لمحطة (إل.بي.سي) الإذاعية، إنه "إذا تمكنا من الحصول على أغلبية عاملة فسوف نصل (لنقطة الخروج) يوم 31 يناير على أبعد تقدير".

وأكد رئيس الوزراء البريطاني أنه لا يرى أي داع لتمديد الفترة الانتقالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد إلى نهاية عام 2020.

وعندما سئل عما إذا كان يفضل رئاسة الوزراء أو مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي، أجاب "أفضل أن نخرج من الاتحاد الأوروبي. بإمكاني أن أقول لك هذا".
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