الرئاسة الفرنسية تستدعي السفير التركي بـ باريس

نقلت قناة "سكاي نيوز" عن الرئاسة الفرنسية إعلانها أنها ستستدعي السفير التركي في باريس بسبب "الإهانات" التي وجهها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.



وشن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الشهر الماضي هجومًا على نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد تنديد الأخير بالعدوان التركى على شمال سوريا، ودعوته إلى تمديد وقف العدوان العسكري على سوريا.



وقال "أردوغان"، في كلمة نقلتها هيئة الإذاعة التركية، إن ماكرون لم يوجه له دعوة تمديد وقف العدوان العسكري على سوريا، مضيفًا: "لم يصلني عرض من ماكرون حول هذا الأمر".



وزعم "أردوغان"، أن ماكرون التقى الأكراد وغالبًا وصله هذا المقترح منهم، مشيرًا إلى أن تعليق العمليات العسكرية جرى باتفاق مع أمريكا وليس مع فرنسا.



وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكد، في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه من المهم تمديد وقف إطلاق النار في شمال شرق سوريا.