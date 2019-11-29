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توك شو

تهديد علنى.. ترامب يفتح النار على أردوغان بسبب أنظمة الدفاع الروسية إس 400

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 01:45 م
ترامب وأردوغان
ترامب وأردوغان
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شيرين عادل
عرضت فضائية العربية تقريرا عن تفاصيل صواريخ موسكو التى صعدت غضب واشنطن.

ووفقا للتقرير فإن تركيا أجرت تجربة لأنظمة الدفاع الصاروخية الروسية اس 400 وذلك رغم تهديدات واشنطن المتكررة بفرض عقوبات عليها.

أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى نددوا بالتجربة التركية واعتبروها تجاوز للخط الأحمر والتى ستزيد فجوة الخلاف الأمريكى بشأن شراء تركيا منظومة الدفاع الجوى الروسى وما تمثله من خطر على منظومة الدفاع الأمريكية إف 35.

ويغذى التعنت التركى فى وجه الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات إضافية على تركيا بموجب قانون مواجهة خصوم أمريكا عبر العقوبات.

هذه العقوبات من الممكن أن تتضمن تجميد الأصول التركية، تقييد التأشيرات، والحد من الحصول على القروض الدولية والوصول للأنظمة المالية.
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