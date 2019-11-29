عايش بره مصر وحبيته من النظرة الأولى | عبير صبري تروي تفاصيل تعارفها بزوجها.. فيديو

كشفت الفنانة عبير صبري، تفاصيل زواجها وطريقة التعارفِ على زوجها، وقالت إن زوجها محامى وسفير نوايا حسنة، وأنها تعرفت عليه فى أثناء مبادرة كان ينظمها للاجئين في بيروت.



وأضافت عبير صبري، خلال حوارها ببرنامج «أسرار النجوم» المذاع على « نجوم اف ام» تقديم الإعلامية إنجى على، أنها كانت ضمن الحملة التي كان ينظمها فى بيروت، لمساعدة اللاجئين.



وأشارت عبير صبري، إلى أن زوجها اعترف لها بحبه من النظرة الأولى، وأكدت أنها بدأت تحبه بعد التعارف بـ4 أيام.



وقالت عبير صبري عن زوجها «ده حبيبي وروح قلبي، وأكدت أن الزواج قام بتغيير بعض الأشياء فيها، منها «زود الصبر».



وأوضحت عبير صبري، أن زوجها خريج حقوق وهى الأخرى خريجة حقوق.



وأوضحت الفنانة عبير صبري، أنها تأثرت بوفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، موضحة أن هيثم كان محبوبًا من اصدقائه.



وأضافت عبير صبري، خلال حوارها ببرنامج «أسرار النجوم» المذاع على « نجوم إف إم» تقديم الإعلامية إنجى على، أن الوسط الفنى قاس، ولا يوجد به دعم.



وأشارت عبير صبري، إلى أن الشلل فقط هى من تدعم بعض فى الوسط الفنى.



وأوضحت عبير صبري، أن هيثم أحمد زكى كان موهوبا، وهو ابن العبقري أحمد زكي رمز من رموز السينما.



وأكدت عبير صبري، أن هيثم أحمد زكى كان خجولا وكان منطويًا، " وكان بيتكسف يكلم الناس" .



وتوفي هيثم أحمد زكي داخل شقته بمدينة الشيخ زايد بعد العثور على جثمانه وأفاد التقرير الطبي الأولي، بأن الوفاة حدثت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.



وكشفت الفنانة عبير صبري، إن زوجها من الشخصيات الهادئة، ولا يتحدث سوى فى الأوقات المناسبة، وأكدت أن زوجها يبدو فى بداية أى نقاش أنه لا يعرف شيئا ولكن فى النهاية يظهر العكس.



وأضافت عبير صبري، خلال حوارها ببرنامج « أسرار النجوم» المذاع على « نجوم اف ام» تقديم الإعلامية إنجى على، أن زوجها برج العذراء.



وأشارت عبير صبري، إلى أن زوجها يقف بجانبها فى أثناء مشاركتها في أى دور، وأكدت أنها تتناقش معه أثناء تلقيها أى دور.



وأوضحت عبير صبري، أن زوجها يعيش خارج مصر، ولا تتقابل معه سوى فى الإجازات، وأنها تتمنى أن تعيش بجانب زوجها، أنها لا تتحمل بعده عنها.



وتأثرت عبير صبري وكادت أن تبكي أثناء حديثها عن زوجها.