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محافظات

مستشار الرئيس ووزير الرياضة يتفقدان نادي الرياضات البحرية بالغردقة

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 07:52 م
صدى البلد
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إبراهيم جادالله

تفقد اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون المناطق النائية والحدودية ، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، مساء اليوم ، نادي الرياضات البحرية بمدينة الغردقة.

جاء ذلك لمتابعة الأنشطة التثقيفية والصحية والرياضية التي يقدمها النادي ، وذلك علي هامش زيارة مستشار الرئيس والوزير لمدينة الغردقة للمشاركة في حفل افتتاح أولمبياد المحافظات الحدودية بالمدينة الساحلية .

أكد وزير الرياضة أهمية الأنشطة التثقيفية والصحية والتوعية الرياضية التي تهدف إلي الاهتمام بالصحة العامة لتحقيق شعار نحو حياة أفضل .

شدد مستشار الرئيس ووزير الرياضة علي متابعة الأنشطة التي تقام علي هامش الأولمبياد ، حيث تابعوا تصفيات مباراة لتنس الطاولة .
مستشار الرئيس ووزير الرياضة يتفقدان نادي الرياضات البحرية بالغردقة
مستشار الرئيس ووزير الرياضة يتفقدان نادي الرياضات البحرية بالغردقة
مستشار الرئيس ووزير الرياضة يتفقدان نادي الرياضات البحرية بالغردقة
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