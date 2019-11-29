مستشار الرئيس ووزير الرياضة يتفقدان نادي الرياضات البحرية بالغردقة



تفقد اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون المناطق النائية والحدودية ، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، مساء اليوم ، نادي الرياضات البحرية بمدينة الغردقة.



جاء ذلك لمتابعة الأنشطة التثقيفية والصحية والرياضية التي يقدمها النادي ، وذلك علي هامش زيارة مستشار الرئيس والوزير لمدينة الغردقة للمشاركة في حفل افتتاح أولمبياد المحافظات الحدودية بالمدينة الساحلية .



أكد وزير الرياضة أهمية الأنشطة التثقيفية والصحية والتوعية الرياضية التي تهدف إلي الاهتمام بالصحة العامة لتحقيق شعار نحو حياة أفضل .



شدد مستشار الرئيس ووزير الرياضة علي متابعة الأنشطة التي تقام علي هامش الأولمبياد ، حيث تابعوا تصفيات مباراة لتنس الطاولة .