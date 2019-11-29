سقوط صارخ في محيط المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد

أفادت وسائل إعلام عراقية بسقوط صاروخ وسط العاصمة بغداد.



ونقلت قناة "السومرية نيوز" عن خلية الإعلام الأمني العراقي تأكيدها سقوط صاروخ كاتيوشيا بمحيط المنطقة الخضراء وسط بغداد.



وقالت الخلية في بيان مقتضب: إن "صاروخ كاتيوشيا سقط، مساء اليوم، بمحيط المنطقة الخضراء، وسط بغداد، دون وقوع خسائر".



وتتعرض المنطقة الخضراء بين فترة وأخرى الى هجمات بصواريخ كاتيوشا، تسفر أغلبها عن أضرار مادية.



وتشهد محافظات العراق احتجاجات تحولت إلى اشتباكات دامية، حيث قتل 15 شخصا في مظاهرات اليوم بمدينة الناصرية جنوب البلاد.