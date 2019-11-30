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توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 11/30 /2019 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

السبت 30/نوفمبر/2019 - 01:01 ص
ابراج
ابراج
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أسماء عبد الحفيظ
كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم السبت 30 نوفمبر -تشرين الثاني 2019 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية لموقع التواصل الإجتماعى فيس بوك .

برج الحمل :
مهينًا: يتحدث هذا اليوم عن بعض الفرص الشخصية التي تتعلق بعلاقة سرية أو بارتباطات غير معلنة تساعدك على الحصول ما تريد

عاطفيًا: يوم يضيء حياتك ويجعلك تقترب أكثر ممن تحب، وخصوصًا بعدما وجدته إلى جانبك في أوقات محنتك
صحيًا: تشكو هذا اليوم تشنّج الأعصاب، أنت واقع تحت ضغوط نفسية مصدرها العمل أو حياتك العاطفية

برج الثور:
مهنيًا: تطور جديد في العمل يفتح أمامك الأبواب ويأتيك بمساعدات يقدّمها بعض الزملاء المخلصين والمحبين لك
عاطفيًا: توقّع فرصًا جديدة ونجاحًا وتطوّرات ممتازة وأحلامًا رومانسية وعلاقات مميّزة جدًّا خاصتا اذا كنت مرتبط
صحيًا: يوم من الراحة يعيد الأمور إلى نصابها على الصعيد الصحي وحاول ان يكون هذا منهجك دائما

برج الجوزاء:
مهنيًا: يعرّضك هذا اليوم لبعض الاستحقاقات، ولو أنه يفتح بابًا جديدًا في مجال البيع والتجارة عموما يوم مفرح مهنيا
عاطفيًا: يقدّم لك شخص مقرب نصيحة ممتازة بشأن ما يجب القيام لتبرز أكثر أمام الشريك وتجعله متعلق بك اكثر
صحيًا: انتبه من الحوادث والكسور والوقوع وحافظ على حذرك، تستعيد نشاطك ابتداءً من هذا اليوم

برج السرطان:
مهنيًا: تنشر أفكارًا أو تستفيد من ظروف مميّزة فى وسطك المهني او الدراسي، قد تقوم اليوم بسفر يكون له أثر في أعمالك المستقبلية
عاطفيًا: إذا كنت عازبًا او منفصل فقد تلتقي نصفك الآخر، وقد يتم ذلك حين تكون برفقة أصدقاء لك متزوجين
صحيًا: تجنب كبت عواطفك العميقة لأن الغضب المكبوت يمكنه أن يتسبب بتشنج عصبي وجسدي

برج الاسد:
مهنيًا: يوم مناسب وجيد للأسفار والمشاريع والترتيبات الايجابية والتجارب المشوّقة، وهو مناسب لدراسة المشارع للنطلاق من جديد فى عالم الأعمال
عاطفيًا: اذا كنت اعزب او منفصل فتنتابك رغبة كبيرة في أن تكون محبوبًا ومرغوبًا بك وتبذل كل ما وسعك لتنال إعجاب المحيطين بك
صحيًا: المثابرة على الحركة هي الطريقة المثلى للحفاظ لى حيويتك وبالتالي صحتك

برج العذراء:
مهنيًا: يوم جديد فتزول فيه المشكلات وتتخلص من سوء تفاهم كاد يتحول إلى نزاع مع احد الاشخاص فى محيطك المهني
عاطفيًا: قد تلجأ إلى إحداث تغيير شامل وكامل في مظهرك الخارجي عملًا بنصيحة الشريك ليكون مظهرًا معاصرًا وعمليًا
صحيًا: أنت مليء بالحيوية تملأ المنزل ساعة وجودك، حافظ على وضعك هذا لأن العائلة بحاجة إليك دائمًا بقربها

:برج الميزان
مهنيًا: ابتعد عن التوتر والانفعال قدر المستطاع، فهذا اليوم يحمل إليك المتاعب العملية لكن سرعان ما تنتهي
عاطفيًا: إذا كان عامل الثقة مفقودًا بينك وبين الحبيب، فالشك حاضر دائمًا ليدمر العلاقة فحاول ان تصفي الاجواء بينكما
صحيا: الحفاظ على الوزن المطلوب مهم جدًا، وهذا يساهم براحة ذهنية صافية وبالتالى على صحتك

برج العقرب:
مهنيًا: تطرأ عراقيل، لكن الآمال تزدهر، ويشير هذا اليوم إلى بداية جيدة وخلاقة وإلى بداية مشروع يبصر النور
عاطفيًا: إحذر المبالغة في مشاعرك تجاه الشريك، وكن معتدلًا في تصرفك معه لئلا تفسد الأمور فحاول ان تكون متوازن
صحيًا: عليك عدم الإفراط في شرب العصير والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكّر

برج القوس:
مهنيًا: لا تتحدّ أرباب العمل، بل كُن مترويًّا جدًّا مهما طرأ من ظروف وحاول ضبط عصبيتك يا عزيزي القوس حتى لا تقع فى المحظور
عاطفيًا: تتعامل مع المحيطين بك بلياقة ولطف وتحاورهم بجدية وفي العمق خاصتا مع الشريك
صحيًا: قد لا تستطيع النوم وتتأزم وضعية أعصابك بسبب قلة الراحة فحاول ان تهدئ وان ترتاح حتى لا تتعب صحتك

برج الجدي
مهنيًا: يبشرك هذا اليوم بالخير ويحمل اليك جديدًا بشأن مشروع تقدمت به منذ مدة طويلة، واذا كنت طالب فيرافق النجاح امتحانتك فى هذا اليوم
عاطفيًا: الإشاعات التي تسمعها عن الشريك سرعان ما يتبيّن لك أنها في معظمها غير حقيقي ومصدرها العزال
صحيًا: حاول أن يكون تفكيرك إيجابيًا فهذا ضروري لإنهاء الأمور العالقة بهدوء وعدم الموقوع فى السلبية

برج الدلو:
مهنيًا: يتيح هذا اليوم أمامك فرصًا مالية مميزة، تنكبّ على دراسة ميزانية او تتلقى مبلغًا من المال او تباشر عملية تصحيح وترميم
عاطفيًا: يوم مناسب لشؤون الحب، وتزداد الإثارة بينك وبين الشريك، فتتصرّف معه بكثير من العفوية
صحيًا: كل ما أنت بحاجة إليه هو الهروب أو تمضية عطلة الأسبوع في مكان بعيد عن التوتر والتشنج جرّاء الأعمال والواجبات اليومية


برج الحوت:
مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن بداية رحلة او مسيرة مغايرة لما عرفته حتى الآن فى مجالك العملي كما يبشرك الفلك باخبار جيدة كنت تنتظرها
عاطفيًا: لا تتناقش مع الشريك في تصرفات لم تصدر عنه، ومجرد الشك فيه قد تكون له عواقب وخيمة على العلاقة
صحيًا: الحزن يؤدي غالبًا إلى مشكلات صحية متعددة، والابتعاد عن ذلك يكون بعيش حياة هادئة وسعيدة
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