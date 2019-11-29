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مرأة

ماذا يحدث لشعرك عند استخدام ماسك الموز

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 10:14 م
ما الذي يحدث لشعرك
ما الذي يحدث لشعرك عند أستخدام ماسك الموز ؟
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رضوى حسام
تعاني كثير من الفتيات بسبب مشاكل الشعر، مما يدفعهن لاستخدام كثير من مستحضرات العناية بالشعر مما يكون لها أثر سلبي في بعض الأحيان على الشعر بسبب استخدام المواد الكيميائية الضارة لفروة الرأس.

وأكد موقع "health line" ان المكونات الطبيعية أكثر صحة وتحقق نتائج أكثر فاعلية مع الشعر، حيث كشف عن فوائد استخدام الموز المهروس للشعر خاصة في حالة الشعر الجاف.

وأكدت الدراسات أن الموز يغذي ويرطب الشعر بشكل كبير مما يجعله علاجًا رائعًا لفروة الرأس خاصة الجافة وحتى قشرة الرأس، بالإضافة إلى كونه مرطبا لانه مصدر موثوق طبيعي مضاد للميكروبات ويمكن أن يساعد في تنظيف فروة رأسك الجافة.

طريقة الاستخدام:

يُهرس أو يُمزج الموز مع ملاعق كبيرة من جوز الهند أو زيت الزيتون.
المزج سيجعل من السهل شطف شعرك.
قم بتدليكه في فروة رأسك واتركه لمدة 10-15 دقيقة.
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