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مرأة

الأختان هنا وحلا شيحة بفساتين مختلفة على الريد كاربت.. من الأجمل؟

السبت 30/نوفمبر/2019 - 04:51 ص
هنا وحلا شيحة
هنا وحلا شيحة
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رشا عوني
شهدت السجادة الحمراء الليلة العديد من إطلالات النجمات في حفل ختام فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 41، حيث تألقت النجمات بإطلالات مميزة ومختلفة، ليتنافسن على أجمل إطلالة.

ومن ضمن الإطلالات التي خطفت أنظار الحضور، فساتين الشقيقتان هنا وحلا شيحة اللاتي تألقن بفساتين مختلفة ومميزة على الريد كاربت . 

حلا شيحة اختارت "فستان كحلي" أما شقيقتها هنا فاختارت "فستان أبيض" مزين بالذهبي على الصدر والرقبة ، وانتشرت صورهما معًا على العديد من الحسابات والصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي. 

واختتمت أمس الجمعة، فعاليات الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي انطلقت 20 نوفمبر الجاري بفيلم "الأيرلندي" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، وعرض خلالها أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، و84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يضاف إليها تنظيم منصة المهرجان "أيام القاهرة لصناعة السينما" عدد كبير من الندوات والمحاضرات والورش التدريبية.

الحفل يقام بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، ويخرجه هشام فتحي، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه زكي، ويشهد تكريم مدير التصوير الإيطالي العالمي فيتوريو ستورارو، الحائز على أكثر من 50 جائزة دولية، منها 3 أوسكار، قبل أن تبدأ مراسم تسليم جوائز مسابقات المهرجان المختلفة، بحضور لجان التحكيم، ونخبة من النجوم وصناع الأفلام، يسبق ذلك عرض فيديو قصير يستعرض ما حدث خلال الدورة 41.
الأختان هنا وحلا شيحة بفساتين مختلفة على الريد كاربت.. من الأجمل؟
الأختان هنا وحلا شيحة بفساتين مختلفة على الريد كاربت.. من الأجمل؟
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