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مرأة

30 نوفمبر ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك؟

السبت 30/نوفمبر/2019 - 06:06 ص
أبراج
أبراج
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أسماء عبد الحفيظ
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد نصيحة الأبراج للمواليد ٣٠ نوفمبر.

تقول عبير فؤاد خبيرة الأبراج في علم الأرقام إذا كنت مولودًا في يوم 30 نوفمبر فإن ذلك يعني أنك محب للحركة والسفر، ولديك أيضًا روح طموح وقدرة على التركيز كبيرة، وتستطيع أن تتحكم في انفعالاتك وتتكيف مع الظروف.

وتقدم خبيرة الأبراج نصيحة لمواليد هذا اليوم

وتقول إن العام الجديد يعتبر بناءً جدًا بالنسبة لك، وهناك فرصة كبيرة لتحقيق مكاسب ونجاحات، بشرط أن تقوم جيدًا بما عليك من واجبات، وأن تكون عادلًا ومنصفا في كل شيء.
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