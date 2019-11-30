أول صورة لمنفذ هجوم طعن جسر لندن

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة منفذ هجوم الطعن عند منطقة جسر لندن، والذي أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين.



وكانت الشرطة قد أعلنت منذ قليل أن منفذ الهجوم يدعى عثمان خان ويبلغ من العمر 28 عامًا، وأن السلطات كانت تراقبه منذ إدانته بالإرهاب عام 2012 ودخوله السجن حتى بعد إطلاق سراحه في ديسمبر 2018.



وأشارت الشرطة إلى أنها لا تبحث في الوقت الراهن عن أي شخص آخر على صلة بالهجوم.



وكانت الشرطة البريطانية قد أعلنت يوم الجمعة أن رجلا يرتدي حزاما ناسفا زائفا كان قد طعن عددا من الأشخاص بالقرب من جسر لندن قبل أن يطرحه المارة أرضا.



