بعد تألقها بموسم الرياض ... #شيرين_فى_الرياض يتصدر تويتر

تألقت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب ، بحفل غنائي ساهر لها على خشبة مسرح أبوبكر سالم، بمنطقة البوليفارد بالعاصمة السعودية الرياض، ضمن فعاليات حفلات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية بالمشاركة مع الفنانة أصالة و الفنان صابر الرباعى .



و أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعى خاصة تويتر هاشتاج #شيرين_فى_الرياض و تصدر الهاشتاج عمليات البحث بالدول العربية خاصة السعودية



وقدمت شيرين خلال الحفل باقة متنوعة من أروع أغانيها القديمة والحديثة، التي تفاعل معها الجمهور قائلين ما احلى صوتها

و قال أخرين ملكة بالاحساس ..



وتُعدّ هذه الحفلة الرابعة لشيرين في السعودية، وكانت قد أحيت أولى حفلاتها في جدة عام 2018، بينما أحيت حفلة غنائية مميزة في موسم الرياض، منتصف نوفمبر الجاري، لتحل مكان الفنانة نوال الزغبي التي كانت قد أعلنت عن مشاركتها في هذه الليلة، إلا أنّ مشاركة شيرين جاءت بعد أن تم استبدالها بالفنانة نوال الزغبي من دون الكشف عن الأسباب.