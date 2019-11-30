توزيع جوائز مسابقة لمحات من الهند بثقافة المنصورة

شهد مسرح أم كلثوم بقصر ثقافة المنصورة الاحتفال بإعلان نتائج مسابقة الرسم السنوية "لمحات من الهند" في دورتها الـ٢٥ بالتعاون مع المركز الثقافي الهندي، وقد أقيمت المسابقة بمدرسة دار ابن لقمان بين ٦٠٠ طالب وطالبة، وأسفرت عن فوز ١٥ طالبا بمراحل التعليم المختلفة بالدقهلية.



بدأ الحفل بالسلام الجمهوري ثم كلمة مدير عام ثقافة الدقهلية مرحبا بالحضور من قيادات التربية والتعليم والمركز الثقافي الهندي، وأعرب عن سعادته بوجود هذه المؤسسة العريقة وتعاونها لتبادل الثقافات والتي تبرز مواهب مختلفة.



وأضاف د. لياقت علي مدير المركز الثقافي الهندي أن هذه المسابقة هذا العام بدورتها ٢٥ وكان عدد المتسابقين ٦٠٠ أما الدورات السابقة كان لا يزيد عدد المتسابقين فيها عن ٢٠٠ طالب، وذلك يؤكد على تقوية وتعزيز العلاقة القوية الحضاريةه بين شعبي مصر والهند، كما هنأ جميع المشاركين متمنيا مزيدا من الطلاب للمشاركة في السنوات القادمة.



ثم قدمت فرقة مانيبوري الهندية عدة رقصات منها "lai Haraoba” وتعبر عن خصوبة الارض، والرقصة الثانية "Yenning-tha” تعبر عن الربيع، والرقصة الثالثة "Kadoda/mao Dance” تعبر عن الحصاد، واختتمت الرقصات برقصة ايقاع علي الطبلة وسط حضور وتفاعل جماهيري كبير.



اختتم الحفل بتوزيع الجوائز علي الطلاب الفائزين من المرحلة الإبتدائية "ندي أحمد، زينب شريف، عبد الرحمن وليد، لوجين أحمد محمد، محمد شريف" والفائزين بالمرحلة الإعدادية "ميان عصام، زهراء عاطف، جني عادل فتحي، لينا عمرو، حبيبه محمد" والفائزين بالمرحلة الثانوية "مايا ماجد، نورين احمد حمدي، أميره جمال، مريم موفق، محمد هشام".