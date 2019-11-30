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تعليم

رئيس الرقابة الإدارية بالمنيا يحاضر في ندوة النزاهة وآليات مكافحة الفساد بالجامعة.. غدا

السبت 30/نوفمبر/2019 - 01:48 م
جامعة المنيا
جامعة المنيا
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ايمن رياض
تنظم جامعة المنيا غدًا ندوة بعنوان "النزاهة وآليات مكافحة الفساد" يحاضرها اللواء خالد عجيز رئيس هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة المنيا بالقاعة الكبري بمركز الفنون والآداب والمؤتمرات بالحرم الجامعي.

قال الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، إن الندوة تأتي في إطار مشاركة فعالة من الجامعة في خلق مجتمع يكافح الفساد ويستعيد ثقافة الشفافية والنزاهة والعدل والولاء، وتنفيذ مبادئ الاستيراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ونشر قيم الوعي بآثاره السلبية ومخاطره.

وأكد رئيس الجامعة أهمية حضور الجميع لهذه الندوة الهامة التي سيكون لها دور كبير في رفع وعي المجتمع الجامعي بقيم النزاهة والشفافية، والتوعية بمفهوم ومخاطر الفساد لتعزيز القدرات في مجال مكافحته وسبل منعه، من خلال الإطار التشريعي والمؤسسي والقضائي، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية.

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