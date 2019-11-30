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فن

محمد حماقى يحيي حفلا فى جامعة النهضة 15 ديسمبر

السبت 30/نوفمبر/2019 - 04:58 م
محمد حماقي
محمد حماقي
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شيرى نبيل
يستعد النجم الشاب محمد حماقى، إحياء حفل ضخم فى جامعة النهضة ببنى سويف، منتصف شهر ديسمبر المقبل وسط حضور جماهيرى كبير.

ويحيى حماقى الحفل فى جامعة النهضة، يوم الأحد 15 ديسمبر، فى فترة احتفالات موسم الكريسماس، وبدأت الجامعة بالفعل الترويج للحفل.

من ناحية أخري أحيا الفنان محمد حماقي، حفلا غنائيا ضخما مساء أمس، بكايرو فيستيفال سيتي، وسط حضور جماهيري كبير جدًا، وذلك احتفالا بالذكرى السادسة لكايرو فيستيفال بالتجمع الخامس.

وقدم حماقي عددا من أشهر أغانيه، كان من بينها (كل يوم من ده، ويزلزل، وصور، وليلى، ومـ البداية، وراضيني، ويا ستار، واعمل إيه، و بعدنا ليه)، وغيرها.

كما يشارك حماقي فى فعاليات موسم الرياض الذي تنظمه هئية الترفيه بالمملكة العربية السعودية، حيث تعاقد على إحياء حفل غنائي يوم 5 ديسمبر المقبل.

يذكر أن حماقي حقق نجاحا كبيرا بأحدث ألبوماته الغنائية "كل يوم من ده" والذي تضمن العديد من الأغاني المتنوعة التي لاقت إعجاب الجمهور.
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