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حوادث

ضربة جديدة لـ حمو بيكا في أسيوط.. اعرف التفاصيل

السبت 30/نوفمبر/2019 - 05:50 م
حموة بيكا
حموة بيكا
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إيهاب عمر
تقدمت نقابة المهن الموسيقية بأسيوط برئاسة الفنان ماهر العراقي ببلاغ ضد المطرب حمو بيكا والصادر ضده قرار من النقابة ونقيبها الفنان هاني شاكر بمنعه من الغناء لعدم وجود ترخيص.

تلقت شرطة النجدة بلاغا من يسري عثمان المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية بأسيوط ضد أحد القاعات بشارع أمام جامعة الأزهر على ترعة الإبراهيمية والمطرب حمو بيكا لتنظيمهم حفل للمطرب الممنوع من الغناء بقرار من النقيب الفنان هاني شاكر لعدم وجود ترخيص غناء وقيامه بالتجمهر ضد النقابة.

على الفور توجه العميد محمد البحراوي رئيس قسم المصنفات وضباط مباحث قسم ثان والرائد على جلال معاون مباحث ثان لمنع المطرب من الغناء.

وقال ماهر العراقي، إنه عقب معرفته بالحفل قام بإبلاغ الشرطة بوجود قرار من نقابة المهن الموسيقية بمنع حمو بيكا من الغناء خاصة بعد قيام إحدى القاعات بتنظيم حفل كبير له دون اجراء اي تصاريح وقيام القائمين على القاعة ببيع تذاكر واقامة الحفل دون موافقات الجهات المعنية، وجاري تحرير محضر اللازم بالواقعة.
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