جامعة حلوان تعلن عن رحلات مدعمة للطلاب

أعلنت ادارة المعسكرات بالادارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان عن عدة رحلات مدعمة من وزارة الشباب و الرياضة لطلاب الجامعات .



وأوضحت أدارة المعسكرات انه تم فتح باب الحجز لرحلة الاقصر وأسوان بعنوان (اعرف بلدك ) بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لدعم السياحة الداخلية و تعريف طلاب الجامعات بالاثار المصرية و تاريخ مصر العريق.



وأضاف مسؤلى الادارة ان الرحلة بتكلفة (600 ج ) للفرد شاملة الاقامة والتغذية والانتقالات والمزارات السياحية ، وموضحين ان مدة الرحلة أسبوع واحد يقضية الطلاب بين زيارة اثارة محافظات الاقصر و أسوان .



على الطلاب الراغبى بالتقدم للرحلة احضار الاوراق الاتية:



استمارة الرحلة بالاختام من الكلية

الكشف الطبى الخاص بالكلية

صورة شخصية

صورة بطاقة الرقم القومى

صورة كارنية الجامعة



الجدير بالذكر انه على الطلاب الراغبين بالحجز التوجه الى ادارة المعسكرات بحرم الجامعة تحديدا غرفة 12 المبنى الادارى بعين حلوان حيث ينطلق أول افواج الرحلة يوم يوم 24 يناير 2020