حملات لتحقيق الأمن ومواجهة أشكال الخروج عن القانون

واصلت الأجهزة الامنية حملاتها المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.





أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى: وقامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بعدة حملات لضبط المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط (1211) قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.





فيما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (1026) قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية).





وفى سياق متصل أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط (12053) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.





كما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، تلوث المجرى المائى لنهر النيل، حماية منافع الرى والصرف، حماية الثروة الزراعية والحيوانية والداجنة وحماية الأراضى الزراعية، ملاحة داخلية) عن ضبط (323) قضية متنوعة.

و أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط (337) قضية فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك ، حماية الأموال ، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".





كما أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الإستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى عن ضبط (3) قضايا متنوعة.





فيما أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكريةعن ضبط (7) قضايا (مصنفات سمعية وبصرية، بث فضائيات، مطبوعات).



