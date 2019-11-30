أول القصيدة صفر.. من الأهلي لـ الزمالك: الـ هم طايلني وطايلك

لم تكن خسارة الأهلي أمام النجم الساحلي وحدها التي أحزنت جماهير الكرة المصرية، الزمالك هو الآخر خرج بـ هزيمة ثقيلة من ملعب مازيمبي الكونغولي لكنه كان الأكثر إزعاجا لجماهيره بسبب سوء الأداء والنتيجة التي كانت مرشحة للزيادة.





ظاهرة التحفيل والمشاكسة بين جماهير القطبين ظهرت باهتة للغاية منذ الأمس، ليس لشيء سوى لهذا السوء الذي يعتري الكرة المصرية على مستوى المنتخب الأول والأندية الجماهيرية.





الاهلي والتحكيم





تشكيلة الأهلي التي خاضت مباراة النجم الساحلي كانت أقرب لتنفيذ خطط هجومية إذ اعتمدت على كل من محمد مجدي قفشة في خط الوسط ووليد سليمان بالإضافة الى حسين الشحات ورمضان صبحي وأمامهم جونيور أجايي.





لكن الصدمة أصابت الفريق الأحمر في العشر دقائق الأولى بعد إشهار الحكم البطاقة الحمراء في وجه المدافع أيمن أشرف إثر تدخل عادي مع مهاجم النجم الساحلي في واقعة طرد غير مستحقة قلبت المباراة وغيرت من مسارها يلة 80 دقيقة متبقية.





الأهلي ظل متماسكا بعد إجراء تغييرات على مستوى اللاعبين والمراكز لكنه استقبل هدف من غفوة دفاعية استثمرها النجم الساحلي وعاد إلى مناطق دفاعاته طيلة المباراة، وعلى الرغم من امتلاك الأهلي للكرة والتمرير ومحاولات الاختراق لكن المباراة انتهت بفوز صعب للفريق التونسي ليقبع الأهلي في مؤخرة مجموعته برصيد صفر من النقاط.





الزمالك وثلاثية مازيمبي





جماهير الزمالك لم تجد مبررا للفريق الذي خسر بثلاثية أمام نظيره الكونغولي تيبي مازيمبي، سوى أرضية المباراة الخشنة من الترتان الصناعي التي أثرت على قدرات اللاعبين البدنية.





لم تتغير خطة لعب الزمالك التي خاض بها مباراة إنبي 4 - 2 - 3 -1 في إصرار ليس له أي سبب من المدرب الصربي على الطريقة التي خسر بها المباراة الماضية أمام إنبي في الدقائق الأخيرة.





وعلى الرغم من الثلاثية، كان الحظ رحيما بالزمالك الذي خرج بهذه النتيجة التي كانت مرشحة لأكثر من ذلك، وسط غضبة كبيرة لجماهير النادي صاحب لقب الكونفدرالية والطامح في الحصول على دوري الأبطال، حيث يمتلك الأدوات واللاعبين القادرين على ذلك.





توابع الهزيمة





بدأ الحديث عن إقالة ميتشو يتردد في أروقة النادي الأبيض، وتعددت الترشيحات لاختيار مدير فني جديد خلفا للصربي الذي لم يقنع الإدارة ولا الجماهير.



