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كامل الوزير: قطار القاهرة - منوف تكلفة تشغيله 36 ألف جنيه وعوائده 3 آلاف فقط

السبت 30/نوفمبر/2019 - 11:37 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه لم يتم تحريك أسعار تذاكر القطارات كاشفا أن قطار (القاهرة – منوف – طنطا) من القطارات التي تشهد كثافة عالية جدا تبلغ مصاريف تشغيله 36 ألف جنيه فيما تصل عوائدته إلى 3 آلاف جنيه فقط.

وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن السكة الحديد ما زالت تخسر وتم إنشاء صندوق يضم عائدات غرامات التذاكر والتذاكر التي كانت يتم هدرها واستغلال أصول السكك الحديدية والإعلانات وخلال 6 أشهر تم تدبير 440 مليون جنيه من العائدات التي كان يتم هدرها.

وكشف كامل الوزير أن المبلغ الذي تم توفيره والبالغ 440 مليون جنيه ما يعادل 27 مليون دولار سيتم استخدامه لشراء 10 جرارات جديدة.

وكشف المهندس كامل الوزير أنه تم رفع تحصيل عائدات السكك الحديدية ما بين 32 إلى 36 مليون جنيه شهريا، موضحا أن أنه تم تأهيل ما يقرب من 180 جرار سكة حديد ليدخل الخدمة خلال الفترة المقبلة.

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