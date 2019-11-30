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وزير الإسكان: انتهاء المرحلة الأولى من مدينة العلمين الجديدة في 30 يونيو 2020.. فيديو

السبت 30/نوفمبر/2019 - 11:46 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، إنه تابع مدى التطور في الأعمال الإنشائية في مدينة العلمين الجديدة.

وتابع الجزار، خلال لقائه مع مراسل برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن سير العمل داخل مدينة العلمين الجديدة يتم بشكل جيد، متوقعا أن يتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية سريعا.

وكشف عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية أن في 30 يونيو عام 2020 سيتم الإعلان عن افتتاح المرحلة الأولى من مدينة العلمين الجديدة.

وأضاف وزير الإسكان أن مدينة العلمين الجديدة تضم عمائر سكنية وفيلات وأبراج وبها الإسكان الاجتماعي المتميز، مؤكدا أن مدينة العلمين الجديدة ستكون واحدة من أهم المدن على ساحل البحر المتوسط.
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