بعد مصرع شخص صدمته سيارة طائشة .. المالك الأصلى: أنا بعتها من ٣ شهور ومش أنا اللي خبطته



فيما حررت أسرة المتوفى محضرا بالواقعة باسم المالك الأصلي للسيارة وذلك بعد فرار السائق وعدم التوصل لهويته.



ومن جانبه أكد مالك السيارة الأصلى أنه قام ببيع السيارة منذ أغسطس الماضى بموجب توكيل خاص وعقد بيع ابتدائي إلا أنه فوجئ بتحرير المحضر ضده بعد فرار السائق.

لقى شخص مصرعه بعد دفعه في الهواء لعدة أمتار واصطدامه بعدد من السيارات بعدما صدمته سيارة تسير بسرعة جنونية بشارع الجمهورية بمدينة المنصورة بالدقهلية.تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارًا من العميد يحي عبدالعزيز، مدير إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بقيام سيارة مسرعة بالاصطدام بأحد الأشخاص والاصطدام ببعض السيارات المتوقفة أمام صيدلية البسطويسي بشارع الجمهورية بمدينة المنصورة وفرار سائقها هاربا.وبانتقال ضباط مباحث وحدة مباحث قسم شرطة اول المنصورة بقيادة الرائد حمدي الطنبولي، رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ وبسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة، تبين أن السيارة كانت تسير بسرعة جنونية ولم ينتبه السائق للطريق واختلت عجلة القيادة من يده وفر هاربا.وبتشكيل فريق بحث توصلت التحريات الى أن السيارة باسم محمود علاء الدين محمد وقد تم بيعها من قبل المالك الأصلي بتاريخ 2 أغسطس الماضي لشخص يدعي أحمد السيد الإمام ومقيم بمدينة طلخا .